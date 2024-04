Andres Toobal: oleme enesekindlad, aga mitte üleolevad

Tiitlikaitsja Selver/TalTech juhib nelja võiduni peetavat seeriat mängudega 3:0 ja sama skooriga on võidetud ka kõik senised mängud. Tallinna klubi peatreener Andres Toobal loodab samal foonil jätkata, suuri muutusi tema meeskond tegema ei pea.

"Asjad sujuvad hetkel kenasti, oleme saanud hästi paika, kes kus olema peab, milline on meie olek platsil – seesmiselt põleme, aga väljast oleme rahulikud. Loodan, et suudame seda olekut hoida. Oleme enesekindlad, aga mitte üleolevad, see teeb treenerina heameelt," sõnas Toobal.

"Viimases mängus nägime taas Rasmus Meiust pikemalt mängimas, mis sundis ka mind rohkem tööle, sest nüüd tuleb ka tema vastu rohkem valmistuda ja tuleb mingid olukorrad läbi mõelda," jätkas pealinlaste peatreener. "Võru liidritega oleme seni hakkama saanud. Eelmine kord proovisid nad veidi rohkem temposid kasutada, aga lõpuks saime ka sellega hakkama. Proovime samamoodi oma vigade arvu kontrolli all hoida ning blokki ja kaitset usaldada."

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp peab lahendama oma rünnakuliidri Renato Santose kehva esituse tagamaad, kes viimases kohtumises oli väga kahvatu.

"Eks tema kehvemal esitusel on mitu põhjust. Vastane võtab tuju ära oma kvaliteetse blokk-kaitsega ja eks me peame siin leidma mingi lahenduse. Tal on natukene ka vigastusemure olnud, aga ma selle taha ei poeks, pigem on tähtis see, mis tema peas toimub," alustas Lüütsepp. "Tegelikult olime me viimases mängus edule lähemal, kui esimeses kahes mängus, ja tahaks teada, milline see viimane mäng oleks olnud siis, kui meil oleks ka Renato panus suurem olnud, sest me oleme harjunud mängima selle mehe pealt."

"Eks me kodus proovime jälle uuesti, nüüd on selg täielikult vastu seina ja päris barankaga ei tahaks seda seeriat saada. Vastane on väga heas hoos, aga proovime neid kuskilt otsast ikkagi pidurdada," rääkis Võru juhendaja.

Finaalseeria neljas kohtumine toimub teisipäeval algusega kell 19.00 Võrus. Mängu näeb otsepildis nii Duo 5 kui ka Postimehe ekraanidel.