Johannes Erm meenutas aegu TV 10 Olümpiastarti päevilt

Rekordid on iga võistluse krooniks. 14-aastane Konrad Kruuse Tallinna 21. Koolist püstitas kuulitõukes TV 10 Olümpiastarti sarja uue rekordi. Kolmekilose kuuli 17 meetri ja 31 sentimeetri kaugusele tõuganud Konradile ulatas võidudiplomi Erm, kes ootas koolipõlves suure õhinaga sarja võistlusi.

"Ma mäletan, et ma nii ootasin neid. Üks aasta isegi oli favoriidi koht, et tõkkejooksus kolme hulka tulla, aga siis täpselt samal nädalal murdsin käeluu ära," meenutas ta. "See aasta olin nii pettunud, aga ma nii-nii ootasin neid TV 10 võistluseid. Alati oli võimalus nätsu ja šokolaadi võita."

Nätsu ja šokolaadi asemel jahib Erm nüüd suuri medaleid. Tähelepanu, mis kaasnes sise-MM-il võidetud pronksiga, teda ei häiri, pigem annab positiivset energiat juurde.

"Ei sega, mulle just eriti, eriti meeldib kuulata neid lugusid, et kuidas inimesed vaatasid telekast mind ja elasid mulle kaasa ja kuidas kellelgi koer jooksis minuga teleka ees võidu."

Noorte tunnustamiseks aega võtnud Erm on medalivõidu järel jätkanud rutiinset treeningtööd ja saanud enda kõrvale Risto Lillemetsa näol treeningpartneri.

Olümpianorm on Ermil täidetud, kui aga Pariisi pääsemiseks on vaja koguda rohkem punkte, siis stardib ta Götzises. "Eks näe, et kas peab Götzises võistlema või mitte. Ideaalis läheks otse EM-ile ja siis OM," lausus Erm.

"Ristoga me oleme varem ka koos trenni teinud. Väga tore. Üks päev just jooksime lõike. See oli väga mõnus. Koos joosta on minu arvates palju kergem. Täitsa me treeningud veel ei klapi, sest ta plaanib varem võistelda kui mina."

Tugeva tahtega Erm rääkis noori innustades, et treener Holger Peel ei pidanud teda koolipoisina tagant palju tõukama.

"Võib-olla pikemaid jookse ikka pidi sundima alguses, aga ma ikka tahtsin. Ja väiksena ma ju hüppasin teivast niimoodi, et ma trennis jooksin teiba hoojoksu teistpidi tagasi kiiremini kui teibale peale, et saaks uuesti hüpata."

Sisemaailmameistrivõistluste pronks tegi tõhusa tööpäeva etapil, kus osales üle 300 noore pea 90 koolist.