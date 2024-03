Kirke Kulla: Eesti naiste hokikoondis läheb kodust MM-i turniiri võitma

Kirke Kulla vigastuse tõttu küll ise pühapäeval Kohtla-Järve jäähallis algaval turniiril mängida ei saa, kuid tal on käed-jalad tööd täis olnud naiskonna esindajana ja ühe turniiri korraldajana. Võistluse eel ERR-ile antud lühiintervjuus (raadio spordiuudistes alates 11.34) ütles Kulla, et kodusel MM-il mängitakse kullale.

Millele keskendus MM-i eel Eesti koondise neli päeva kestnud laager Kohtla-Järvel?

Laagri eesmärk on saada viisikud toimima ja harjutada kokkumängu. Lisaks harjutame ka ülekaalus ja vähemuses mängimist, mida me pole hooajal vältel väga teha saanud. Oleme käinud küll koondisega Balti liigas mängimas, kuid treeninguid on olnud vähe. Eesmärk ongi anda nimetatud asjadele lihvi.

Eesti naiste jäähokikoondis koosneb teatavasti amatööridest. Kui raske on naiskonda kokku saada?

Ei ole raske, sest naistel on suur kirg ja tahe selle ala vastu ning kandidaate on palju, kes sooviksid siin olla. Võitlus koha nimel koondises on suur.

3. divisjoni MM-il saab osaleda 20 mängijat: 2 väravavahti ja 18 väljakumängijat. Kui suur on see koondise tasemele vastavate mängijate ring, kelle vahel saavad treenerid koondislasi valida?

See on umbes 40 mängijat, kelle seast on valitud välja see tuumik, kes osaleb maailmameistrivõistlustel.

Millega tegelevad koondise naised igapäevaelus?

Koondises on näiteks esindatud õpetajad, raamatupidajad, lauljad, arstid. Ampluaa on hästi lai. Paljud koondislastest õpivad, sest meil on nüüd väga noor koondis. Hea on näha, et järelekasvu tuleb koondisesse erinevatest Eesti kohtadest.

Pikalt ei olnud Eestis naiste jäähokikoondist. Nüüd osaletakse taas kolmandat aastat järjest MM-il. Kuhu on nende viimaste aastatega Eesti naiste hoki koondise tasemel arenenud?

Eks kõikidel mängijatel on oma võistkonna taust (koondises on naiskondi kuuest Eesti ja ühest Soome klubist - toim.) ja igal võistkonnal on oma mängustiil. Et seda lihvida ühtseks, võtab aega. Praegu me oleme olukorras, kus oleme kaks hooaega harjutanud peatreener Aki Mykkäneni käe all konkreetset mängujoonist ning asjad hakkavad paika loksuma ja süsteem on kõikidel selge.

Eesti mängis sel hooajal esimest korda koondisena Balti liigas, kus 18 mängust võideti kuus. Mida MM-i silmas pidades peaks sealt turniirilt kaasa võtma

Tugevate mängude kogemust, sest Eesti naiste liigas on mängutempo oluliselt aeglasem. Kogu see kiirus, vastupidavus ja kokkumäng, mis liigast on saadud - ma näen, et selle poolest on olnud Balti liiga koondislastele suureks arenguhüppeks.

Ehk see kõik peaks siis realiseeruma kodusel MM-il?

Loomulikult, selle nimel oleme me terve aasta vaeva näinud.

Kui suur oleks pettumus, kui turniiril selgub, et Balti turniiril osalemine pole arengule kaasa aidanud?

Pettumus oleks suur, aga ma olen kindel oma naiskonnas, me kõik anname endast maksimumi. Ja ootame kõiki vaatama ja kaasa elama meile. Meie lähme võitma.

Üle-eelmisel aastal võitis 14aastase pausi järel MM-il osalenud Eesti naiskond 3. divisjoni B-tugevusgrupi ja pääses A-tugevusgruppi. Seal kaotati eelmisel aastal kõik viis mängu. Mis on Eesti naiste jäähokile kasulikum, kas mängida nõrgemate seas ja seal tõenäoliselt võita või mängida tugevamas grupis, kus pigem kaotatakse?

Hea tunne on võita, aga mängida tugevatega on ikkagi veel parem.

Eelmine aasta oli raske. Me nägime ära, kui palju on vaja tegelikult vaeva näha selle nimel, et püsida seal.

Ma loodan, et kui me nüüd üles pääseme, siis järgmisel aastal jääme sinna ka püsima.

Eelmisel aastal B-tugevusgrupi võitnud Serbia sel aastal juba näitas A-tugevusgrupis, et see on võimalik (samas jäi sel aastal A-grupis viimaseks ja kukkus järgmiseks aastaks B-gruppi Bulgaaria, kellele Eesti eelmisel aastal 2:6 kaotas - toim.).

Kui palju MM-i vastastest teate?

Oleme enne mänginud Bosnia ja Hertsegoviina ning Iisraeliga (üle-eelmisel aastal Eesti võitis neid MM-il vastavalt 10:1 ja 10:0 - toim), esimest korda MM-i karusselliga liituva Tai ja Singapuri kohta me väga palju ei tea.

Mõnda üksikut nende mängu ma olen näinud ja tase tundub selline meie Eesti meistriliiga sarnane. Aga eks täpsemalt ole turniiri käigus näha.

Kui palju saab Eesti jäähokiliit naiste hoki arendamiseks tuge rahvusvaheliselt jäähokiliidult IIHF?

Tugi on tuntav, nad panustavad palju, et naiste hokit arendada. Näiteks Balti liigat me mängimegi tänu IIHFi toetusprogrammile.

Eesti naiste jäähokikoondise koosseis

C - kapten, A - abikapten

Väravavahid

30 Sofia Salamatina (14.07.2006) - HPK Akatemia (FIN)

33 Uljana Jeggi (03.07.2002) - Kohtla-Järve HC Everest

Kaitsjad

2 Kirke Kalde (20.04.2000) - Tallinna HK Roosa Panter

3 Miina Kriisa (13.09.2005) - Viljandi Hokiklubi

11 Aleksandra-Olga Seppar (01.08.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

14 (A) Grete Hollo (27.06.2001) - Tartu HK Säde

17 Nora Vont (07.11.2008) - Tallinna HK Roosa Panter

23 Arina Benetis (07.07.1998) - Kohtla-Järve HC Everest

27 Emilia Koger (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz



Ründajad

7 (A) Diana Kaareste (03.08.1976) - Tallinna HK Roosa Panter

8 (A) Margaret Neering (20.01.2003) - Viljandi Hokiklubi

9 Janika Väliste (26.07.1992) - Tallinna HC Grizzlyz

12 Kairiin Jõemets (19.05.1991) - Tallinna HC Wolferines

13 (C) Merlin Griffin (19.10.1986) - Tartu HK Säde

16 Jana Bilorus (16.10.1988) - Viljandi Hokiklubi

20 Estrit Aasma (29.11.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

21 Olesja Prants (15.03.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

22 Amalia Geller (22.07.2007) - Tallinna HC Grizzlyz

26 Käbi-Triin Riig (26.05.2005) - Viljandi Hokiklubi

28 Franka Gelencser (23.07.2007) - Tartu HK Säde



Peatreener: Aki Mykkänen

Abitreener: Nikolai Mamadžanov

Väravavahtide treener: Artjom Rozenberg

Koondise mänedžer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Naiskonna esindaja: Kirke Kulla

Füsioterapeut: Gerli Hansschmidt

Pressiesindaja: Elo Kulla

Kohtla-Järve turniiri ajakava ja kohtunikud



Pühapäev, 24. märts

15.00 Tai - Iisrael

18.30 Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina

Esmaspäev, 25. märts

18.30 Singapur - Tai

Teisipäev, 26. märts

15.00 Iisrael - Bosnia ja Hertsegoviina

18.30 Singapur - Eesti

Kolmapäev, 27. märts

18.30 Tai - Eesti

Neljapäev, 28. märts

15.00 Iisrael - Singapur

18.30 Bosnia ja Hertsegoviina - Tai

Reede, 29. märts

15.00 Eesti - Iisrael

18.30 Bosnia ja Hertsegoviina - Singapur



Võit normaalajal annab 3 punkti, võit lisaajal või karistusvisete seerias annab 2 punkti. Kaotus normaalajal annab 0 punkti, kaotus lisaajal või karistusvisete seerias annab 1 punkti.



Turniiri kohtunikud tulevad seitsmest riigist: peakohtunikud on Türgist (Elif Munire Baglar), Saksamaalt (Caroline Butt) ja Koreast (Bo Young Choi) ning joonekohtunikud Eestist (Kaire Leet), Türgist (Ceren Alkan), Suurbritanniast (Eva Harrison), Jaapanist (Rinka Kubota) ja LAVist (Jessica Stanton).

Mängudest saab vaadata otseülekandeid kanalis eestihokitv.

Eesti osaleb maailmameistrivõistlustel viiendat korda



Eesti naiskond osaleb maailmameistrivõistlustel viiendat korda, kuid esimest korda mängitakse kodupubliku ees.

MM-i debüüt tehti 2007. aastal, kui 26. märtsist kuni 1. aprillini Rumeenias Miercurea-Cius peetud neljanda ehk tollase madalaima divisjoni turniiril võideti Türgit 14:1 ja lisaajal ka Islandit 4:3, kuid kaotati Horvaatiale 0:12, Rumeeniale 3:5, Uus-Meremaale 0:9. Paremusjärjestus: 1. Horvaatia 15, 2. Rumeenia 12, 3. Uus-Meremaa 9, 4. Eesti 5, 5. Island 4, 6. Türgi 0 punkti.

2008. aastal mängiti taas neljanda divisjoni turniiril Miercurea-Cius, tol korral 23.-29. märtsini. Siis võitis Eesti Türgit 8:1 ja LAV-i 2:1, kuid kaotati Uus-Meremaale 1:4, Rumeeniale 0:8 ja Islandile 0:3. Paremusjärjestus: 1. Island 15, 2. Uus-Meremaa 12, 3. Rumeenia 7, 4. Eesti 6, 5. LAV 5, 6. Türgi 0 punkti.

2007. ja 2008. aastal maailmameistrivõistluste üldpingereas 31. koha saanud Eesti naiskonnale tuli seejärel tiitilivõistlustel osalemisel üle 10aastane paus.

Taas sooviti osa võtta 2021. aasta 3. divisjoni turniirist Kaunases, kuid kaheksa naiskonna osavõtul toimuma pidanud võistlus jäi koroona tõttu ära.

Nii said Eesti naised maailmameistrivõistlustel uuesti mängida alles 2022. aastal, kui 3. divisjon löödi kaheks tugevusgrupiks. Eesti mängis 22.-25. märtsini Belgradis toimunud B-tugevusgrupi turniiril, kus alistati Serbia 4:0, Iisrael 10:0 ning Bosnia ja Hertsegoviina 10:1. Paremusjärjestus: 1. Eesti 9, 2. Serbia 6, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 3, 4. Iisrael 0 punkti. Turniiri võiduga tõusis Eesti A-tugevusgruppi. Üldpingereas tähendas see 35. kohta.

Eelmisel aastal 3.-9 aprillini Rumeenia Brasovis toimunud 3. divisjoni A-tugevusgrupi turniiril Eesti võitu ei saanud (kaotati Leedule 0:6, Bulgaariale 2:6, Ukrainale 0:5, Rumeeniale 0:4 ja Hongkongile 0:3) ja nii kukuti tagasi B-tugevusgruppi. Paremusjärjestus: 1. Hong Kong 13, 2. Ukraina 12, 3. Leedu 11, 4. Rumeenia 6, 5. Bulgaaria 3, 6. Eesti 0 punkti. Üldpingereas tähendas see Eestile 38. kohta.

3. divisjoni B-tugevusgrupis osales eelmisel kevadel vaid kolm naiskonda ja kaheringilise turniiri võitis täiseduga Serbia. Teise koha sai võõrustaja Iisrael ja kolmanda Bosnia ja Hertsegoviina. Kusjuures kaks viimati nimetatud sel aastal Kohtla-Järvel mängivat naiskonda mängisid omavahel 1:1: avaringis võitis Bosnia ja Hertsegoviina 4:2 ja teises ringis Iisrael 4:1.

3. divisjoni A-tugevusgrupp juba toimus

Selle hooaja 3. divisjoni A-tugevusgrupi turniir peeti 11.-17. märtsini Zagrebis. Turniiri võitis ja pääses järgmiseks aastaks 2. divisjoni B-tugevusgruppi (viimati olid nad seal 2020. aastal) Ukraina, kes kogus 14 punkti. Teise koha sai aastaga kaks kohta tõusnud Rumeenia (12) ja teist aastat järjest oli kolmas Leedu (8).

Neljas oli Serbia 7, viies Horvaatia 4 ja viimane, kuues Bulgaaria 0 punktiga.

Bulgaaria kukkus ühtlasi järgmiseks aastaks B-tugevusgruppi. Neid asendab A-grupis Kohtla-Järve turniiri võitja.

Maailmameister selgub USA-s

Kohtla-Järvel toimub kõige madalama tasemega turniir, kus jagatakse välja maailmameistrivõistluste üldpingereas kohad 41.-45.

Maailma 10 paremat jäähokinaiskonda kogunevad sel aastal USA-sse Uticasse, kus mängitakse 3. kuni 14. aprillini.

Esimesel etapil on naiskonnad jagatud kahte alagruppi. A-tugevusgruppi kuuluvad USA, Kanada, Tšehhi, Šveits ja Soome ning B-tugevusgruppi Rootsi, Jaapan, Saksamaa, Hiina ja Taani.

Veerandfinaali pääsevad A-alagrupist kõik naiskonnad, B-grupist pääsevad sinna kolm paremat naiskonda.