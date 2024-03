Selgus, kes pääsesid MM-iks Eesti naiste jäähokikoondisse

Laager kestab Kohtla-Järve jäähallis kolmapäevast laupäevani. "Laagri eesmärk on saada viisikud toimima ja harjutada kokkumängu. Lisaks harjutame ka ülekaalus ja vähemuses mängimist, mida me pole hooajal treeningutel väga teha saanud. Oleme käinud küll koondisega Balti liigas mängimas, kuid treeninguid on olnud vähe," ütles koondise esindaja Kirke Kulla.

Treeninglaagris alustas lisaks kahele väravavahile 20 väljakumängijat, kellest MM-i koondisesse valiti 18.

Eesti naiste jäähokikoondise koosseis

Väravavahid

30 Sofia Salamatina (14.07.2006) - HPK Akatemia (FIN)

33 Uljana Jeggi (03.07.2002) - Kohtla-Järve HC Everest

Kaitsjad

2 Kirke Kalde (20.04.2000) - Tallinna HK Roosa Panter

3 Miina Kriisa (13.09.2005) - Viljandi Hokiklubi

11 Aleksandra-Olga Seppar (01.08.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

14 (A) Grete Hollo (27.06.2001) - Tartu HK Säde

17 Nora Vont (07.11.2008) - Tallinna HK Roosa Panter

23 Arina Benetis (07.07.1998) - Kohtla-Järve HC Everest

27 Emilia Koger (09.07.2003) - Tallinna HC Grizzlyz



Ründajad

7 (A) Diana Kaareste (03.08.1976) - Tallinna HK Roosa Panter

8 (A) Margaret Neering (20.01.2003) - Viljandi Hokiklubi

9 Janika Väliste (26.07.1992) - Tallinna HC Grizzlyz

12 Kairiin Jõemets (19.05.1991) - Tallinna HC Wolferines

13 (C) Merlin Griffin (19.10.1986) - Tartu HK Säde

16 Jana Bilorus (16.10.1988) - Viljandi Hokiklubi

20 Estrit Aasma (29.11.1992) - Kohtla-Järve HC Everest

21 Olesja Prants (15.03.2003) - Tallinna HC Grizzlyz

22 Amalia Geller (22.07.2007) - Tallinna HC Grizzlyz

26 Käbi-Triin Riig (26.05.2005) - Viljandi Hokiklubi

28 Franka Gelencser (23.07.2007) - Tartu HK Säde



Peatreener: Aki Mykkänen

Abitreener: Nikolai Mamadžanov

Väravavahtide treener: Artjom Rozenberg

Koondise mänedžer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Meeskonna esindaja: Kirke Kulla

Füsioterapeut: Gerli Hansschmidt

Meedia: Elo Kulla

3. divisjoni B-tugevusgrupi turniir algab Kohtla-Järve jäähallis pühapäeval kell 15 kohtumisega Tai - Iisrael, kell 18.30 on päeva teises kohtumises vastamisi Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina. Viienda naiskonnana kuulub gruppi Singapur.

Mängude otseülekannete link.

Eelmisel aastal 3. divisjoni A-tugevusgrupis mänginud maailma reitingus 40. kohta hoidev Eesti on turniiril kõrgeima asetusega naiskond.

Eelmisel aastal Rumeenias Brasovis toimunud A-tugevusgrupi turniiril mängides kaotas Eesti Leedule 0:6, Bulgaariale 2:6, Ukrainale 0:5, Rumeeniale 0:4 ja turniiri võitnud Hongkongile 0:3.

Üle-eelmisel aastal sai Eesti Belgradis peetud B-tugevusgrupi turniiril esimese koha. Siis võideti Serbiat 4:0, Iisraeli 10:0 ning Bosnia ja Hertsegoviinat 10:1.

Enne Belgradi turniiri oli Eesti naiskonnal MM-idel osalemises suur auk, sest enne seda mängiti tiitlivõistlustel 2007. ja 2008. aastal. Mõlemal korral mängiti Rumeenias ja saadi tollases neljandas divisjonis kuue naiskonna seas neljas ehk naiskondade üldpingereas 31. koht.

2007. aastal võideti Türgit 14:1 ja lisaajal ka Islandit 4:3, kuid kaotati Horvaatiale 0:12, Rumeeniale 3:5, Uus-Meremaale 0:9.

2008. aastal võideti Türgit 8:1 ja LAV-i 2:1, kuid kaotati Uus-Meremaale 1:4, Rumeeniale 0:8 ja Islandile 0:3.

Eesti valmistus ka 2021. aasta kevadel Kaunases toimuma pidanud kolmanda divisjoni turniiriks, kuid see jäi koroona tõttu ära.

Eesti naiste jäähokikoondise esimene mäng toimus 25. novembril 2005 Tallinnas, kui Island alistati 8:2.