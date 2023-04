Naiste hokikoondise soomlasest treener: loodetavasti taristu paraneb

Eelmisest sügisest Eesti naiste jäähokikoondist juhendav soomlane Aki Mykkänen on näinud aastate jooksul erinevaid hokikultuure. Kogenud treeneri hinnangul on Eesti jäähoki kaks suurimat probleemi harrastajate vähesus ning jääpuudus.

Eelmisel sügisel naiste jäähokikoondise juhendajaks palgatud 50-aastane Aki Mykkänen leidis tee Eestisse tänu heale kontaktile meie hokiliidu spordidirektoriga, kellega ta kohtus kaugel Hiinas. Ungarist pärit Balint Fekti uuris, kas soomlane on tööst huvitatud ja nüüd juhendab ta Eesti naiste koondist.

"Ma olen väga pikalt olnud jäähoki juures. Nüüd olen palju küpsem kui 25 aastat tagasi treeneritööga alustades. Enda meelest olen aus ja kirglik, kursis kaasaegse hokiteabega. Mida suudan sellest mängijatele edasi anda, see on väljakutse," rääkis Mykkänen ERR-ile.

Mykkänen soovis pärast üpris varakult lõppenud mängijakarjääri jäähoki juures püsida ning treeneriamet oli loomulik valik. Ka Norras, Islandil ja Hiinas töötanud soomlase sõnul erinevad riikide hokikultuurid nagu öö ja päev.

"Need on kõik jäähoki arengumaad. Norra on Soomele tasemelt kõige lähemal, aga nemadki on veel tervikuna päris kaugel. Aga inimesed on nendes riikides üpris sarnased, kuigi väljanägemiselt ja keelelt erinevad. Aga suuri vahesid pole.

Mykkänen on aastaid olnud kursis ka Eesti jäähoki käekäiguga ja taseme tõstmiseks vajame tema hinnangul esmalt lihtsaid asju.

"Harrastajaid on vaja juurde, olgu naised või mehed. Samuti jäätreeningute aegasid: olen kuulnud, et kõikidel võistkondadel on jääst puudus. Ega jäähokit ei saa mujal arendada kui jääl. Loodetavasti infrastruktuur paraneb. See on nii lihtne, harjutades saadakse paremaks," tõdes Mykkänen.

Järgmisel nädalal juhendab Mykkänen Eesti naiste hokikoondist MM-võistluste kolmanda divisjoni turniiril Rumeenias.