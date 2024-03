Eesti hokinaised kohtuvad teisipäeval Singapuriga

Eesti vastane Singapur tegi oma tiitlivõistluste debüüdi esmaspäeva õhtul, kui tulemusega 0:4 jäädi alla Taimaale. Hoolimata kaotusest jättis Singapuri mäng Eesti koondise esindajale Kirke Kullale sümpaatse mulje.

"Nad on lühikest kasvu ja uisutavad hästi ning neil on hästi hea võistkonna hing. Tundub, et mängu joonis on paigas ja treener on saanud neid väga hästi tööle.



Me peame mängus võtma kohe alguses domineeriva poole, mitte minema nende mänguga kaasa. Peame võtma oma mängu üles ja dikteerima mängu, mitte laskma nendel seda teha," ütles Kulla.

Eesti esimene võit 5:2 Bosnia ja Hertsegoviina üle tuli ootamatult raskelt. Kohtumisele eelnes meie hokinaistel neljapäevane treeninglaager, kuid kapten Merlin Griffini sõnul konarlikku mängu laagriväsimuse kaela ajada ei saa.

"Laager oli tõesti päris intensiivne, kindlasti on mingil määral jalad väsinud, aga ei ütleks, et midagi väga hullu. Pigem oli vaimne pool natukene nõrk," nentis Griffin.

Viie naiskonna osavõtul toimuv naiste jäähoki maailmameistrivõistluste 3. divisjoni turniir lõpeb Kohtla-Järvel reedel.