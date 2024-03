Eesti naiste hokikoondise treener Aki Mykkänen rõhub tugevale kaitsele

Kohtla-Järvel toimunud naiste jäähoki maailmameistrivõistluste järgses lühiintervjuus ütles teist hooaega Eesti naiste koondist juhendav Aki Mykkänen, et ta on koondises toimunud arengutega rahul.

Kas teine koht oli teie jaoks rahuldav tulemus?

Tuleb rahul olla, sest lõpetasime turniiri parima mänguga, võites 3:0 Iisraeli. Aga olen ka pisut pettunud, et ei suutnud A-tugevusgruppi tagasi tõusta, millest ju tegelikult unistasime.

Kas turniiri võitnud Tai koondise hea tase oli teie jaoks üllatav?

Ei, tegelikult nägime paari nende mängu salvestust ja teadsime, et tüdrukud uisutavad hästi, aga ei mängi eriti organiseeritult. Kahjuks meie suurim probleem 0:1 kaotusmängus Taiga oli värava viskamine. Ei saanud ka headest kohtadest litrit väravasse. Ega null väravaga ei võida ju ühtki mängu, seega tuleb lihtsalt tulemusega leppida.

Miks Eesti koondis oli kogu turniiri vältel raskustes väravate viskamisega?

Meie mäng lähtub hoolikast kaitsemängust ja meil olid koondises ka turniiri parimad väravavahid. Ka hooaeg Balti liigas näitas, et meil tuleb olla hea kaitses ja tavaliselt tugeva kaitsega ka mänge võidetakse. Rünnakul ikka võimalusi tekib ja need tuleb ära kasutada. Praegu meil veel ei ole piisavalt osavaid ründajaid, et rohkem väravaid saada, aga asi paraneb pidevalt.

Kumb on tasemelt parem Eesti naiskond, kas eelmisel aastal MM-i A-grupis mänginud ja sealt välja kukkunud naiskond või selle aasta oma, kes ei suutnud A-gruppi tagasi tõusta?

Praegune koondis on oluliselt parem. See on liikuvam ja noorem koondis. See oli ka üks mu eesmärke, et noorendame koondist, et naiskonnas oleks ka tulevikutegijad. Minu arvates on muutused hästi õnnestunud.

Kas on teada, mis plaanid on naiste koondisega edasi?

Peame nüüd veidike alaliidu inimestega asja arutama ja vaatama, mida edasi teha. Praegu ei tea, kõik on veel lahtine.

Olete juhendanud Eesti naiste koondist kaks hooaega. Kas see on olnud huvitav töö?

Teadsin taset. Või noh, alguses ei teadnud, aga nüüd juba tean. Jah, väljakutseid on palju, näiteks oleks vaja sponsoritelt rohkem toetust, et saaks naiste treenimistingimused paremaks.

On näha, et kõik teised riigid arenevad tohutu kiirusega, sest neil on rohkem treenimisvõimalusi. Meil oleks vaja sellele midagi vastu panna. Kõigepealt, et mängijatel oleksid samasugused või paremadki tingimused. Võistkonna igapäevaelust sõltub väga palju.

Kui põnev on jälgida seda, et naiste hoki geograafia laieneb ja maailmameistrivõistlustele julgevad tulla ka uued riigid, nagu seekord Tai ja Singapur, ja teevad seda hästi?

Muidugi üritab rahvusvaheline hokiliit ala kogu aeg laiendada, et see oleks kõigi mäng. Nüüd juba hakkab paljudes riikides jäähalle tekkima, on mängijaid ja treenereid. Ma töötasin ka ise näiteks Hiinas. Seal tehakse kõvasti tööd ja neil on väga tugev tööeetika.

Nii et kui meie tahame edeneda, tuleb käised üles käärida ja tööle asuda, mitte lihtsalt passida ja oodata, muidu oleme ka edaspidi samal tasemel kui seni.