Eesti naiste jäähokikoondis alustab kodust MM-turniiri

Eesti naiste jäähokikoondis alustab kodust maailmameistrivõistluste turniiri sooviga tõusta tagasi kolmanda divisjoni A-tugevusgruppi, kust eelmisel kevadel kõigile viiele vastasele kaotades välja kukuti.

"Eelmine aasta oli raske ja nägime ära, kui palju vaeva on vaja näha, et seal püsida," sõnas koondise esindaja Kirke Kulla ERR-ile. "Kui pääseme taas üles, siis ma loodan, et järgmisel aastal jääme sinna püsima."

Sel hooajal sai Eesti koondis harjutada kokkumängu Balti liigas, kus 18 mängust võideti kuus. "Tüdrukud on hästi tublid ja mulle meeldib see, et meil on palju uusi noori mängijaid, kes on sel hooajal teinud meeletu arengu," kiitis koondise abikapten Diana Kaareste. "Koos nendega on rõõm mängida."

Kohtla-Järve jäähall sai maailmameistrivõistlusteks tugevalt värskendatud. "Oleme teinud investeeringuid suurusjärgus 400 000 eurot, ehitanud välja viienda riietusruumi ja kohtunike ruumi," loetles spordikeskuse direktor Kaarel Kotkas. "Teinud korda kohviku, kuivatusruumi ja heliruumi."

Eesti esimene vastane on pühapäeva õhtul Bosnia ja Hertsegoviina, keda üle-eelmisel aastal MM-il 10:1 võideti. Lisaks kuuluvad gruppi Iisrael, keda Eesti üle-eelmisel aastal võitis 10:0 ning MM-i debütandid Singapur ja Tai.