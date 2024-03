Eesti jäähokinaiskond kaotas kodusel MM-turniiril tabeliliidrile

Kohtla-Järvel toimunud mängus nähti esimest ja ainsat väravat 11. minutil, kui Prim Dejthai arvulises ülekaalus olnud Taimaa juhtima viis. Eestlannad tegid vastase väravale kokku 26 pealeviset, kuid puurilukku murda ei suutnud ning pidid leppima 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) kaotusega.

Taimaa jätkab kolmanda divisjoni B-tugevusgrupi MM-turniiri esikohal, olles võitnud kõik kolm kohtumist. Eesti jäähokinaiskond alistas avamängus Bosnia ja Hertsogviina 5:2 ning sai teises mängus Singapurist lisaajal 2:1 jagu.

Taimaal on üheksa punkti, Eesti on viie punktiga teisel kohal. Kolmandal kohal on kolm punkti kogunud Iisrael, neljandal tabelireal asetsev Singapur on kogunud ühe silma ning Bosnia ja Hertsegoviina punktiarvet avanud ei ole.

B-grupi võitja kerkib kolmanda divisjoni A-tugevusgruppi. Turniir lõpeb reedel, kui Eesti kohtub Iisraeliga.