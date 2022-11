Eesti hokinaiskonna kapten: uus treener on üks aste kõrgemale

Eesti naiste jäähokikoondise kogenud kapten Kirke Kulla, kes teenib igapäevast leiba jäähokiliidus büroojuhina, jäi uue hooaja koondise avakogunemisega igati rahule. Koondisel on uus peatreener, varem Soomes, Norras ja Islandil klubisid juhendanud ja viimati Hiina U-18 koondist treeninud soomlane Aki Mykkänen.

"Laager õnnestus väga hästi. Meil tekkis kohe selline väga hea hingamine ja arusaamine üksteisest," kiitis Kulla. "Uus treener on üks aste kõrgemale ja tal on hoopis teine mängujoonis. Väga heade emotsioonidega läheme siit edasi."

Mitmekordse Eesti meistri Kulla sõnul ootavad koondist aprillis Rumeenias toimuval maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni A-grupi turniiril kõvemad vastased - Ukraina, Rumeenia, Leedu, Hong-Kong, Bulgaaria - kui tänavu, mil võideti B-grupi turniir. Seetõttu püütakse arendada eelkõige kokkumängu. Laia põhjalise koondise kandidaadid on 15-46-aastased.

"Treener seletas palju erinevaid nüansse, millele mängijad peavad ise individuaalselt tähelepanu pöörama ja ta ütles ka, et eelnevalt koondises mängimine ei tähenda automaatselt kohta sulle seal koondises," sõnas Kulla. "Kõik, kes on, peavad pingutama, peavad näitama Eesti meistrivõistluste mängus, et nad tahavad koondisesse kuuluda."

Nii et on tahe ja konkurents koondisesse saada? "Jah, ja meil on see aasta hästi palju uusi noori tulijaid ka. Treener andis seekord päris paljudele võimaluse. Meil oli laagris lausa 36 mängijat. Noori on ka palju tulemas ja see on hästi-hästi kihvt."

Eesti naiste jäähoki meistrivõistlustel mängivad tänavu kuus naiskonda. Tabelit juhib tiitlikaitsja Roosa Panter ja esimesed mängud on näidanud, et hooaeg on senistest tasavägisem.

"Kui eelnevatel hooaegadel on juba kergelt... noh mitte ette teada, kuid ikkagi olnud favoriidid, siis see aasta ei oskagi öelda, kes siis lõpuks Eesti meistriks tuleb," lausus Kulla. "See teeb nii-nii kaasahaaravaks ja põnevaks - iga mäng on ülioluline. Igale mängule tuleb ennast hästi meelestada ja iga mäng loeb."