Kolmapäeval kohtuvad hoki MM-il seni kaotuseta jätkavad Eesti ja Tai

Teisipäeva õhtul Kohtla-Järve jäähallis peetud Eesti ja Singapuri kohtumises said rõõmustada mõlemad naiskonnad. 1:0 juhtima läinud Singapur lõi läbi aegade oma esimese värava maailmameistrivõistlustel.

Võidurõõmu sai maitsta aga Eesti, kelle kasuks lõi Estrit Aasma lisaajal kuldse värava ja tegi lõppseisuks 2:1. Kusjuures Eesti oli viigivärava visanud vaid 9,3 sekundit enne normaalaja lõppu.

Võiduvärava autor tunnistas, et Eesti ei suutnud Singapuri vastu sälitada oma mängujoonist.

"Me võtsime vastaste mängu liiga palju omaks ja see tõmbas närvi peale ning me ei suutnud oma mängupilti säilitada, mida me olime eelnevalt treeningutel harjutanud. See tõmbas meid liimist lahti," ütles Estrit Aasma.

Kolmapäeval kell 18.30 on avavoorus 5:2 Bosnia ja Hertsegoviina alistanud Eesti vastaseks Kohtla-Järve jäähallis kaks esimest kohtumist 4:0 võitnud Tai kuningriigi koondis.

"Tai on kõige tugevam vastane sel turniiril, aga ma usun, et tänane mäng tõestas, et me tahame võita. See on meie kodupublik, see on meie kodujää - me võidame selle ära," sõnas märtsi alguses Kohtla-Järve HC Everestiga Eesti meistriks kroonitud Aasma.

Estrit Aasma ütles pärast teisipäevast võitu, et väga oluline on kasutada kolmapäevaõhtuse mänguni jäänud tunde targalt.

"Vaimne ja füüsiline puhkamine on väga oluline - seda me peame kindlasti tegema. Ja ma usun, et tänane võiduemotsioon aitab meid homme väga palju selle olulise võiduni," rääkis hokikoondislane.

Tai koondises sai esmaspäevases mängus Singapuriga vigastada Apichaya Kosanunt, kes viidi haiglasse. Uuringud näitasid, et luud-kondid on mängijal õnneks terved. Kas avakohtumises Iisraeli vastu kaks väravat visanud Kosanunt Eesti vastu jääle tuleb on veel lahtine.

Eesti ja Tai kohtumine on ka kahe suure hokimaa vastasseis, sest kui Eesti peatreeneriks on soomlane Aki Mykkänen, siis Tai koondist juhib kanadalane Rory Rawlyk.

Naiste jäähoki maailmameistrivõistluste turniir lõpeb Kohtla-Järvel reedel. Turniiri võitja tõuseb 3. divisjoni A-tugevusgruppi.