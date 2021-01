Tartu HK Säde kapten Griffin: jäähokikoondisesse saamiseks läheb rebimiseks

Johannes Vedru käis laupäeval vaatamas naiste meistriliiga kohtumist ja rääkis pärast lahingut naiskondade kaptenitega. Naiste jäähoki pole maailma mastaabis sugugi uus väga ala. Taliolümpial jagasid naised hokis medaleid esimest korda 1998. aastal. Esimene ametlik MM oli peetud juba kaheksa aastat varem.

Eesti naiste rahvuskoondis osales aastatel 2007 ja 2008 jäähoki MM-i 4. divisjoni turniiril. Mõlemal korral saavutati seal kuue koondise seas neljas koht. See tähendab kõigi riikide võrdluses kohta neljanda kümne alguses.

Milline pilt avaneb Eestis praegu? Naiste hokiliigasse kuulub käesoleval hooajal neli klubi: üks Tallinnast, üks Tartust, üks Kohtla-Järvelt ja üks Viljandist. Kuna mullu koroonapandeemia tõttu meistrit ei selgunudki, kaitseb tiitlit 2019. aasta Eesti meister, Kohtla-Järve HC Everest. Selleks hooajaks liitus Kohtla-Järve naiskonnaga Tallinnas tegutsev HC Grizzlyz.

Laupäevaõhtuses kohtumises Tartu HK Säde ja Tallinna HK Roosa Pantri vahel panid tartlannad favoriitidele vastu kaks kolmandikku. Viimasel 15 minutil viskasid aga tallinlannad neli väravat ning lõpuks oli Roosa Pantri ülekaal selge – 6:0.

"Meil on sel hooajal read hõredaks jäänud. Palju vigastusi on ja meid oli täna ka ainult 11. Väsime ära lõpuks ja anname tavaliselt ka oma teisele väravavahile võimalust kogemust saada nii palju, kui võimalik. Kolmandaks kolmandikuks panime tema väravasse ja talle lähevad litrid natuke kergemalt sisse. Aga võitlesime lõpuni ja loomulikult anname endast parima. Aga raske on," tunnistas Tartu HK Säde kapten Merlin Griffin intervjuus Vikerraadiole.

Kas naiste jäähoki meistriliigas võib ka üllatusi sündida või on alati üks võistkond teisest peajagu üle? "Üllatusi tuleb ikka ka. Mütsiga ei saa kunagi lööma minna. Minu meelest on kõik võistkonnad väga võrdsed. Ei ole sellist asja, et ah me niikuinii võidame. Sellist mõtet ei ole kunagi peas. Igal korral keskendume 100% mängule ja anname endast parima," ütles Tallinna HK Roosa Pantri kapten Diana Kaareste.

Seoses koondise kokkupanemisega on Eesti naiste jäähoki saanud rohkem tähelepanu. Kas see motiveerib ka mängijaid? "Loomulikult motiveerib," kinnitas Griffin. "On ju suur au esindada oma riiki. See nõuab väga palju tööd ja pühendumust. Vaatame tõele näkku, see on ju meil paljudel hobi. Üritame anda endast parima ja saada paremaks, aga raske on. Mõnikord on raske jääaega saada ja sellised asjad. On vaja päris palju pühenduda. Koondisesse saamiseks läheb sel aastal ikka rebimiseks."

Kaareste lisas: "Konkurents on tihe. Meil on tulnud palju noori andekaid mängijad juurde. On ka vanu ja kogenud mängijaid, aga need noored ja andekad on väga tublid ja pingutama peavad kõik. Praeguses olukorras on paljud töö- ja pereinimesed ning selle kõrvalt teha sajaprotsendiliselt trenni on keeruline. Aga loomulikult me püüame ja anname endast parima."

Neljas meistriliigas mängivas naiskonnas on koos mitu erinevat põlvkonda. Griffin tunnistab, et just see ongi äge ja sport ühendab. "Teeme seda asja südamega. Vanus on lihtsalt number ja kui sa tahad ning naudid seda, siis palun väga."

Kaareste lisas: "Me üritame jäähokit istutada noortesse. Ise käisin alles hiljuti lasteaiarühmas jäähokist rääkimas. Paljud vanemad ei tule selle peale, et viia lapsed jäähokitrenni. Eriti veel tüdrukute emad. Ikka mõeldakse, et selleks võiks olla peotants, rahvatants, kergejõustik. Jäähoki on selline, mida üritame juurutada ja see on samasugune äge ala. Kui ma alustasin, siis olin üks esimesi - sõbrannaga lõime 2003. aastal naiskonna ja siiamaani mängin. See tuumik, 10-15 naist mängivad kõik siiamaani. See näitab, et see on nii äge ala, et isegi ei tule mõttesse, et enam ei mängi."