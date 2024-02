Eesti hokinaiskonna kapten: Balti liiga näitas, et meil on potentsiaali, et hästi mängida

Eesti naiste jäähokikoondis mängis tänavu Balti liigas laiendatud koosseisuga, kus saavutati A-alagrupi kokkuvõttes kuues koht. Balti liiga kohtumised karastasid uusi koondislasi ja aitasid arendada kokkumängu koduseks MM-i kolmanda divisjoni turniiriks.

"See oli suurepärane võimalus mängida tugevate vastaste vastu. Meie jäime hooajaga rahule. Põhieesmärgiks oli kokkumängu harjutada, sest koondise kogunemisi on muidu üsna vähe," ütles Kulla.

Eesti naiskond viskas hooaja jooksul 24 väravat ja lubas endale visata 51 väravat. "Loomulikult ootasime rohkem väravaid. See on üks koht, mida peame kindlasti parandama. Suure ja positiivse emotsiooni andis meile see, et suutsime hooaja viimases kohtumises Laima naiskonda võita. Laima on üks Läti tugevamaid naiskondi ning see võit näitas meile, et meil on potentsiaali, et hästi mängida," lisas Kulla.

Märtsi lõpus Kohtla-Järvel toimuval MM-turniiril on Eesti vastasteks Iisraeli, Bosnia ja Hertsegoviina, Singapuri ja Tai koondnaiskond. Kahjuks ei saa Kulla naiskonda kodusel MM-turniiril aidata. "Treeningu käigus vigastasin tagareit ja kahjuks on vigastus nii tõsine, et ma ei saa sel korral koondist aidata. Aga meil on koondis komplekteeritud ning mul on väga hea meel, et meil on palju noori mängijaid. Ma olen täitsa kindel, et nad saavad väga hästi hakkama."

Eelmisel aastal osales Eesti naiste jäähokikoondis maailmameistrivõistluste III divisjoni A-grupi turniiril, kus kaotati kõik viis kohtumist ja langeti uueks aastaks astme võrra allapoole. Kulla lubas seekordselt MM-turniirilt võitu: "Me kindlasti lähme sinna võitma."

Eesti naiskond alustab kodust MM-turniiri 24. märtsil kohtumisega Bosnia ja Hertsegoviina vastu.