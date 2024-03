Rory Rawlyk unistab, et Tai jäähokinaiskond jõuaks olümpiale

Sel nädalal Kohtla-Järvel toimunud naiste jäähoki maailmameistrivõistluste 3. divisjoni B-grupi võitis Eesti ees MM-i debütant Taimaa naiskond. Nende edu üheks aluseks on kanadalasest treeneri Rory Rawlyki töö. Hoki populaarsusele on kaasa aidanud ka kuningliku perekonna tähelepanu.

Sõnapaar "Tai jäähoki" võtab esmapilgul muigele, kuid arvestada tuleb sellega, et peale inimeste on selles Kagu-Aasia riigis ka jäähalle rohkem kui Eestis.

Viimastel aastatel on Tais jäähokit arendanud 40-aastane kanadalane Rory Rawlyk, kes on ka Kohtla-Järvel mänginud koondnaiskonna peatreener.

Eelmisel kevadel võitsid Tai naised tema käe all Aasia-Okeaania karikaturniiri, mille võit andis julgust panna end proovile maailmameistrivõistlustel ja seda tehti kohe võidukalt. Neli mängu võideti üldskooriga 20:1, kusjuures ainus värav lasti sisse viimase mängu lõpus.

"Meil on tiimis talendikad naised ja on tõeliselt vedanud, et koondises on noored kiired uisutajad. Kuigi tegu on Taiga ja seal ei tea kunagi, mida oodata. Nüüdseks olen seal olnud peaaegu kolm aastat ja võistkonnaga on tehtud palju rasket tööd. Nad on olnud väga tublid ja nüüd on näha selle töö vilju," ütles treener.

Et Tai naised tahavad iga hinna eest hokit mängida, sai kinnituse, kui vastasega kokku põrganud ja kiirabiga uuringutele viidud Apichaya Kosanunt tuli juba järgmisel mängul jääle. Lõpuks valiti ta turniiri parimaks ründajaks.

Jäähoki on Tais populaarsust kogumas

Endise profimängija Rory Rawlyki sõnul on jäähoki Taimaal aina populaarsemaks muutumas. Ka Kohtla-Järve turniiri kajastasid operatiivselt riigi spordiportaalid.

"Sellega on hästi. Eriti hiljuti, kui saime tänu kuningale ja kuningannale rohkem kajastust, mis aitas hoki populaarsusele Tais kindlalt kaasa. Chiang Mais avati jäähall, mida nad koos külastasid, see oli Tai hoki jaoks super. Kuninglik pere on ilmselgelt riigi rahvale väga tähtis, nii et nende toetus on midagi suurt.

Muidugi on ka need viimased turniirivõidud aidanud meil rohkem tähelepanu saada ja meie tegevusi kajastatakse aina rohkem. Võib öelda, et on, mille üle elevil olla," sõnas kanadalane.

Lisaks naistele võitis maailmameistrivõistlustel märtsikuus oma tugevusgrupis ehk 3. divisjoni A-grupis esikoha Tai meeste jäähokikoondis.

"Meie meeskond tegi fantastilist tööd. Sain neid koos teiste treeneritega Tais kokku neli kuud treenida. Seal on kokku saanud huvitav kooslus: pooled tailased, pooled Rootsi või USA juurtega. Nii et jah, meeste koondises on palju häid mängijaid, kes tegid võrratut tööd. Kindlasti on Tais olnud hea hokiaasta: nii nais- kui meeskond on turniiridelt võidu koju toonud," oli Rawlyk uhke.

Eestit osati karta

Kohtla-Järve turniirile tagasi vaadates arvas Tai koondise peatreener, et kõik läks neil mäng-mängult paremaks. "Paljude naiste jaoks oli see esimene suurem mängukogemus, nii et tiimis võis tunda ärevust. Me olime endale ise turniirile tulles suured eesmärgid seadnud, nii et on loomulik, et kui tuled kõrgete lootusega turniirile ja see on veel sinu esimene kord, siis on see pisut närvesööv. Alguses olime pisut kõhklevad, aga võidud tulid ja üldse kogu turniiri peale löödi meile vaid üks värav, nii et naised tegid tõesti hämmastavat tööd," oli ta oma hoolealustega rahul.

Kohtla-Järve vastastest kõige tuttavam oli Taile mõistagi Singapuri naiskond, kellega enne MMi oli kohtutud kuuel korral ja võidetud kõik mängud üldise värvate vahega 53:9. Viimati olid eelmisel kevadel Tai võidunumbrid 13:2.

Kohtla-Järvel võideti Singapuri 4:0. "Ma arvan, et mängijad ei olnud Singapuriga mängus vajalikul määral sees, sest me oleme Singapuri vastu palju mänginud. Kui me oleme vastamisi selliste tiimidega nagu Eesti või Iisrael, kellega pole varem mängitud, siis on lihtsam mängu sisse elada ja motivatsiooni leida. Aga Singapur mängis samuti hästi," tunnustas treener vastaseid.

Pärast 4:0 võite Iisraeli ja Singapuri üle seisis ees kohtumine Eestiga, keda 1:0 võites kindlustati ka voor enne lõppu turniiri esikoht.

"1:0 mängud ongi kõige raskemad ja seda ma ka oma naiskonnale ütlesin, et sellistes võrdsetes mängudes ruumi vigadeks ei ole. Mulle ei meeldi treenerina sellised mängud, sest stressi on palju – iga värav loeb, iga löök tõstab pulssi," muigas treener, lisades: "Tiim tegi siiski tublit tööd. Teadsin mängule minnes, et Eesti on soomlasest treeneri käe all rohkem pühendunud kaitsemängule. Pinget lisas muidugi teadmine, et võitlus käib kuldmedalite nimel, ja närv oli mõistagi sees. Oli põnev ja äge mäng. Olen loomulikult uhke, et võitsime."

Viimases mängus võideti juba pingevabalt mängides 11:1 Bosniat ja Hertsegoviinat, kes jäi küll turniiril viimaseks, aga suutis ainsana Taile värava visata. Seda tehti 4.10 enne kohtumise lõppu, kui Tai juhtis 11:0.

"Kuna eelmisel õhtul me Eestit võitsime, siis oli näha, et viimases kohtumises oli võrreldes eelmistega ärevust vähem, suudeti palju väravaid lüüa ja tunti rohkem mängust mõnu. Oleks tahtnud, et nad oleks kohe turniiri algusest niimoodi mänginud. Tegelikult oli mul esimesi mänge pisut frustreeriv vaadata, sest ma teadsin, milleks nad tegelikult võimelised on. Naistel oli lisapingeta muidugi lihtsam mängu nautida. Oli ka tore, et paaril neist õnnestus selles mängus lüüa oma karjääri esimesed väravad, nii et see oli tõesti meile hea punkt turniirile," sõnas Rory Rawlyk.

Kaugem siht on olümpiamängudel osalemine

Sügisel on Tai naiskonnal plaanis osaleda esimest korda olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril. "Olümpiamängudele pääsemine on loomulikult meie eesmärgiks. Meil läheb praegu küll hästi, aga meie praeguselt positsioonilt oleks lähiajal sinna saamine siiski väga suur hüpe. Oleks imeline sinna kunagi jõuda, aga see on pikk protsess ja võtab palju aega. Mõnikord tuleb sellel teel ette probleeme järelkasvuga, aga meil on vedanud, meie mängijad on noored ja neil on palju häid aastaid ees. Loodan, et me kasvame edasi, eks näis, mis saab," rääkis treener.

Rory Rawlyk tunnistas, et naiste koondisega töötades on ta saanud üllatavalt hea kogemuse. "See naiskond on üks meeldivamaid gruppe, keda ma olen saanud treenida, nendega on rõõm koos töötada. Kindlasti on seda tööd olnud palju ja on olnud ka pisut frustratsiooni, aga nad on suurepärased, ma armastan seda tiimi väga. Meiega on liitumas veel heal tasemel noori, nii et mulle tundub, et Tai naiste hokis liiguvad asjad positiivses suunas. Aina paremaks muutub ka Tai naiste hokiliiga, mis peaks huvilisi hoki juurde meelitama. Loodetavasti kasvutrend jätkub ja me saame üha paremaks. Seda enam, et trenni teha soovijaid on üle Tai eri vanuses ja koondistele on järelkasvu sirgumas."

Treener oli kokkuvõttes rahul, et tänu sellele, et mängijate valik igas vanuseklassis suureneb, saavad treenerid ka rohkem koondise kandidaatidega süvitsi hokisse sisse minna.

Tai jäähokinaiskond on läbi aegade mänginud 30 kohtumist, neist võitnud 24 ja kaotanud 6 üldise väravate vahega 240:119. Suurim võit on 21:1 Filipiinide üle ja suurim kaotus 0:37 Jaapanilt, mõlemad mängud toimusid 2017. aastal. Sama aasta 17. märtsist alates on oldud 18 mängu järjest kaotuseta. Kohtla-Järve turniiri mängud olid neile esimesteks Euroopas peetud naiste koondise mängudeks.

Rory Rowlyki CV

Sündinud: 09.09.1983 Edmontonis

Mängijapositsioon: kaitsja

Pikkus: 196 cm

Kaal: 99 kg

Mänginud aastatel 1998-2022 erinevates hokiliigades.

2021. aastast teeb treeneritööd Tais.

Tai U18 meeskonna ja Tai naiskonna peatreener.



