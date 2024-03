ROK süüdistab Venemaa valitsust spordi politiseerimises

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi eemaldati riik ja nende liitlane Valgevene suures osas rahvusvahelisest spordielust.

Tänavustel Pariisi olümpiamängudel saavad sportlased küll valdavalt individuaalaladel osaleda, aga seda neutraalse lipu all ja nende arv pole eeldatavalt kuigi suur.

Vastuseks rahvusvahelise spordiüldsuse tegevusele käivitas Venemaa taas Sõpruse mängud, mida 1984. aastal pidas ka Venemaa eellane NSV Liit, kui boikoteeriti samal aastal toimunud Los Angelese olümpiat.

"ROK märgib, et vastupidiselt olümpiaharta aluspõhimõtetele ja ÜRO peaassamblee resolutsioonidele kavatseb Venemaa valitsus korraldada Venemaal üksnes poliitiliselt motiveeritud spordiüritusi," andis rahvusvaheline olümpiakomitee teada.

"Venemaa valitsus lõi ja rahastas "Rahvusvahelise Sõprusorganisatsiooni" (IFA), et korraldada suvised ja talvised sõprusmängud."

Venemaa plaanib korraldada suvised Sõpruse mängud tänavu septembris ja talvised 2026. aastal Sotšis ehk 2014. aasta taliolümpiamängude toimumispaigas.

"Selleks on Venemaa valitsus alustanud väga intensiivset diplomaatilist survet, kasutades selleks valitsuse delegatsioone ja suursaadikuid, samuti ministreid ja muid valitsusasutusi, et lähenda valitsustele üle maailma," jätkas ROK.

"Et muuta nende üksnes poliitiline motiveeritus veelgi ilmselgemaks, hiilitakse sihilikult mööda sihtriikide spordiorganisatsioonidest. See on Venemaa Föderatsiooni küüniline katse sporti politiseerida."

Mullu oktoobris peatas ROK Venemaa liikmesuse, kuna Venemaa olümpiakomitee tunnustas okupeeritud Ukraina piirkondade - Luganski, Donetski, Hersoni ja Zaporižžja - piirkondlikke olümpianõukogusid. Lisaks tõi ROK välja ulatuslikud probleemid Venemaa antidopingus.

"ROK nõuab tungivalt, et kõik olümpialiikumise sidusrühmad ja kõik valitsused lükkaksid tagasi igasuguse osalemise ja toetuse igasugustele algatustele, mis kavatsevad rahvusvahelist sporti täielikult politiseerida," teatas maailma spordi katusorganisatsioon.