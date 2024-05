Venemaa vabatahtlikke ei lubata Pariisi olümpiale

Venemaa infoagentuuri TASS teatel soovis üle 20 venelase Pariisi olümpiale vabatahtlikuks minna, kuid said vastuse, et Prantsusmaa võimud on nende taotlused tagasi lükanud. Üks taotlejaid rääkis TASS-ile, et mingit põhjendust ei antud. "Võtsin ühendust enam kui 20 venelasega, kellega olen varem rohkem kui ühel olümpial koos töötanud ja kelle puhul teadsin, et ka nemad kandideerisid Pariisi olümpia vabatahtlikuks. Kõikidele nendele kogetud inimestele anti eitav vastus," rääkis naine TASS-ile.

Seepeale otsustasid need inimesed koonduda ja tegid kirjaliku pöördumise Prantsusmaa siseministrile. "Ma alguses koostasime kollektiivselt kirja Prantsusmaa siseministrile Gerald Darmaninile, mille viisid ministeeriumisse kohale need vabatahtlikeks pürginud Venemaal, kes Prantsusmaal elavad," ütles pöördumise üks koostanuist TASS-ile. "Üle kahe nädala on möödunud ja me pole mingit vastust saanud. Aga loodame jätkuvalt, et sellest keelust loobutakse ja venelased saavad olümpial koos teiste inimestega vabatahtlikena töötada. Oleme mitmetel olümpiatel töötanud ja meist (vabatahtlikest – toim) on saanud nagu üks suur sõbralik pere."

Kirjas Prantsusmaa siseministrile väidavad venelased, et korralduskomitee valis neid välja ja neile kõikidele määrati juba ka ametikoht, kõik olid juba viisa teinud, ostnud lennupiletid Prantsusmaale ning valmis töötamiseks, kuid 29. aprillil said nad kirja, et nad pole Prantsusmaale oodatud. "Vabatahtlikud, kel on Venemaa kodakondsus, said kirja, kus teatati, et nende akrediteeringut ja seeläbi ka osalemist vabatahtlike programmis ei kinnitata turvalisuse kaalutlustel," avaldas üks Pariisi sõita soovinuist TASS-ile.

Venelased rõhutasid Darmainile saadetud kirjas, et tahtsid heasoovlikult Pariisi olümpial vabatahtlikena töötada ning nad ei kujuta endast kohtu, nende eesmärk oli edendada olümpiamängude väärtusi. "Palume meile pandud keeld tühistada ja lubame, et järgime Prantsusmaa ja Euroopa liidu seadusi, olümpiahartat ning olümpia ja paraolümpia vabatahtlike hartat," kinnitasid nad Darmaninile, lisades, et keegi neist pole kunagi seadust rikkunud.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil. Eelmise aasta lõpus otsustas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda neutraalse lipu all. Venemaa ja Valgevene sportlased, kes kvalifitseeruvad oma spordialal Pariisi olümpiamängudele, on kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). Venelased ja valgevenelased lubatakse võistlustulle ainult individuaalaladel. Sportlased, kes on avalikult toetanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, Pariisis võistlema ei pääse. Sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Avatseremooniale venelasi ja valgevenelasi ei lubata, lisaks ei kajastata nende medalivõite ametlikus medalitabelis.