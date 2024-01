Prantsusmaa spordiminister: jälgime ROK-i neutraalsusreegleid pingsalt

Prantsusmaa spordiminister Amelie Oudea-Castera ütles reedel, et Pariisi olümpiamängudel jälgitakse Venemaa ja Valgevene sportlaste neutraalsusreegleid pingsalt ning ühtlasi tehakse kõik, et Venemaa ei saaks sporti tööriistana kasutada.

Oudea-Castera ütles reedel telekanalile France 2, et toetas rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) otsust lubada agressorriikide sportlased suvistele olümpiamängudele.

"Rahvusvahelises õiguses kehtib mittediskrimineerimise põhimõte ja nende kahe riigi sportlaste puhul kehtivad ROK-i kriteeriumid - kui nad ei toeta sõda ja ei ole seotud võimuasutustega," ütles spordiminister.

Avalikult Venemaa sissetungile Ukrainasse toetust avaldanud sportlasi olümpiamängudele ei lasta, sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

ROK-i otsuse järgi lubatakse Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudele vaid individuaalaladel. Samuti oleks nad kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn).

Oudea-Castera ütles, et neutraalsusreegleid jälgitakse Pariisis pingsalt. "On väga tähtis kindlustada, et Venemaa ei saa sporti oma hiilguse rõhutamiseks tööriistaks teha. See tähendab, et provokatsioonidest tuleb hoiduda," ütles minister, kes lisas, et Venemaa lippe Pariisis ei näe. "Seda ei juhtu, sest areenile ei saa Venemaa lipuga siseneda."