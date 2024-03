Ekspert: Ngannou ei tohiks enam Joshuat üllatada

Võtame esmalt ette 34-aastase Joshua, kes ihkab kolmandat korda maailmameistriks tõusta. Oma tiitlid kaotas ta poolteist aastat tagasi ukrainlasele Oleksandr Ussõkile. Kas on aus öelda, et tema jaoks on täna kohustuslik võita, et veel meistrivööle heidelda? "Üldiselt peab ütlema, et jah, on kohustuslik võita," ütles poksitreener ja -kommentaator Kaupo Arro Vikerraadiole.

"Ennekõike sellepärast, et vastane ikkagi peaks olema tema jaoks lihtne, just rõhutan sõna "peaks". Enam ei tohiks nii suurt üllatust olla, kuidas ta umbkaudu poksib. Selles mõttes on tal kindlasti poole lihtsam ülesanne, kui oli Tyson Furyl mõni aeg tagasi. Mina isiklikult usun, et see tuleb tema jaoks suhteliselt lihtne matš," ennustas ekspert.

Joshuast loodeti kümmekond aastat tagasi meest, kes profipoksi niiöelda uuesti suureks teeks. Kas nüüd võiks sama öelda Francis Ngannou kohta? See on talle alles teine matš, aga teda ümbritsev aura on ju võimas. Maailma kõige tugevama löögiga mees.

"Ma arvan, et Anthony Joshua tegi selle poksi suureks ja ta jätkuvalt hoiab poksi suurena. Ma arvan, et kui ta selle matši võidab, siis on kogu au, hiilgus ja aupaiste jälle tema peal," sõnas Arro. "Kui muidugi Francis Ngannou peaks selle matši võitma, siis huvi tema vastu oleks väga suur ja pigem oleks see suurepärane reklaam vabavõitlejatele."

Francis Ngannou (paremal) saatis oma poksidebüüdis Tyson Fury selili Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Kameruni päritolu Ngannou tegi aastaid tagasi tähelennu vabavõitlussarjas UFC, kus ta konstantse arengu abil 2021. aasta kevadel raskekaaluklassi meistriks tuli. Ülivõimsa löögiga Ngannou kaitses järgmise aasta alguses veel tiitlit, kuid siis sai tema leping UFC-ga läbi.

Vahest oma karjääri tähtsaimas vastasseisus läks Ngannou läbirääkimistes vastamisi UFC sarja presidendi Dana White'iga ning soovis UFC jaoks enneolematut lepingut, mis oleks lubanud tal ka poksimaailmasse siseneda. UFC lõpuks sellise lepinguga ei nõustnud, kuid rivaalorganisatsioon PFL nõustus. Oma poksidebüüdis läks Ngannou vastamisi Tyson Furyga ja andis britile kõva lahingu, mis lõppes vastuolulise kohtunike otsusega.

"Aga arvan isiklikult, et Joshua jätkab seda kuulsuserada ja poksi kõrgel hoidmist, sest olen suhteliselt kindel, et selle matši võitja võitleb Tyson Fury ja Oleksandr Ussõki matši võitjaga. Kesiganes selle matši võidab, poks on ikkagi väga suur. Praegu on raskekaalus lihtsalt selline seis, et midagi igavat sealt tulla ei saa," lisas ekspert.

18. mail peaksid kohtuma Ussõk ja Fury, et selgitada raskekaalu absoluutne meister. Mis oleks poksimaailmale parim võimalik lahendus? "Kui vaadata majanduslikku ja poksi tervislikku poolt, siis ideaalis võidaks Joshua ja võidaks Fury. Kaks britti omavahel välja selgitamas absoluutset meistrit oleks enneolematu ja kõige suurem rahaline variant, mis mõlemal poksijal tekkida võiks. See oleks kindlasti number üks valik kõigi jaoks," ütles Arro, kelle sõnul on lisaks suurele raskekaalu vastasseisule Riyadhi poksiõhtul veel mitu suurepärast matši, mis poksifännidele meeldida võiks.

Saudi Araabias Riyadhis toimuv võitlusõhtu saab alguse Eesti aja järgi reede õhtul, peamatš Ngannou ja Joshua vahel algab umbkaudu kell 1 öösel.

Eestlastel Itaalias olümpiapiletit teenida ei õnnestunud

Sel nädalal toimub Itaalias turniir, kus jagatakse olümpiapääsmeid, kuid Eesti sportlastel seal suurt õnne polnud. "Üldiselt peab ütlema, et amatöörpoksis olümpiale saada on keeruline ja väga paljud tipptegijad on öelnud, et olümpiale saamine on keerulisem kui olümpialt medal tuua," ütles Arro, kes lootis, et tulevikus õnnestub ikka Eesti poksijat olümpiamängudel näha.

Mai lõpus ja juuni alguses on eestlastel võimalus veel Tais olümpiapilet lunastada. "Viimasel kvalifikatsioonilt saab kõige vähem sportlasi olümpiale. Seal jääb see võimalus veel väiksemaks, mida lõpu poole sa jääd selles valikus, seal on väga raske. Kõik on võimalik, aga seal turniiril tuleb võita ikka palju matše, et olümpiale saada. See ei ole üldse mitte kerge ülesanne. Aga keegi peab sinna saama, võimalus jääb," sõnas Arro.