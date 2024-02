Poksi raskekaalu tiitlimatš lükkub Fury kulmuhaava tõttu edasi

Kauaoodatud vastasseisus selgub esimest korda nelja tiitlivöö ajastul raskekaalu absoluutne maailmameister, kui WBC raskekaalu tiitlivööd hoidev Fury ja kolme tiitlivööd hoidev Ussõk esimest korda vastamisi lähevad.

Matš pidi esialgselt aset leidma 17. veebruaril Saudi Araabias Riyadhis, kuid Fury teatas reedel, et matš lükkub koleda kulmuhaava tõttu edasi. "Ma olen täielikult löödud, sest olen selleks matšiks nii pikalt valmistunud ja olen suurepärases vormis," ütles Fury.

"Tunnen end nii halvasti kõigi nende ees, kes seda suurt sündmust korraldavad ja töötan püüdlikult uue kuupäeva nimel. Saan ainult vabandada - oma tiimi, Ussõki tiimi, teiste võitlejate, partnerite, fännide ja meie Saudi Araabia võõrustajate ning sõprade ees," lisas britt.

BBC kirjutas, et arstid hindavad Fury haava tõsidust, misjärel otsustakse suurejoonelise matši uus toimumisaeg.

Horvaat Filip Hrgovic ütles ESPN-ile, et on valmis Fury asemel ukrainlase vastu astuma. Ussõki käes on muuseas ka IBF-i tiitlivöö, mille kohustuslikus kaitsejärjekorras on just 31-aastane Hrgovic, kuid tema peab siiski tõenäoliselt oma võimalust veel mõnd aega ootama.

2007. aastal lisati poksi neljas tiitlivöö, enne seda oli viimane ühendatud meister Lennox Lewis, kes hoidis kolme vööd 1999. novembrist kuni järgmise aasta aprillini. Muhammad Ali oli kolmel erineval korral ühendatud maailmameister.