Mercedes võimutses Bahreini GP vabatreeningul

Esimesel vabatreeningul sõitis kiireima ringiaja välja Daniel Ricciardo (RB-Honda; 1.32,869). Talle järgnesid McLareni piloodid Lando Norris (+0,032) ja Oscar Piastri (+0,244). Valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) oli kuues (+0,369).

Teisel vabatreeningul hõivasid kaks kõrgemat kohta Mercedese sõitjad Lewis Hamilton (1.30,374) ja George Russell (+0,206). Poole sekundi sisse mahtusid veel Fernando Alonso (Aston Martin; +0,286), Carlos Sainz (Ferrari; +0,395), Oscar Piastri (+0,410) ja Max Verstappen (+0,477).

Hamilton oli parimast ringiajast üllatunud. "See oli paras šokk näha meid esimeste seas, kuid me ei tohi asjade käigust ette tormata. Suures plaanis me pole veel ligilähedalgi Red Bullile, nii et meil on veel palju tööd teha," ütles seitsmekordne maailmameister.

Siiski usub Hamilton, et Mercedesel on võimalik kõrgete kohtade eest võidelda. "Veel on vara ennustada, aga ma usun, et meil on omad võimalused olemas. Ilmselt hakkame heitlema koos Ferrari, Aston Martini ja McLareniga."

Bahreini GP kvalifikatsioon toimub reede õhtul ning põhisõit laupäeva õhtul.