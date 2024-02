Tilga: sise-MM oli sel hooajal minu prioriteetide nimekirjas kolmas

Veebruari alguses teatas kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlustele World Athletics mitmevõistluse tuuri üldvõitjana kutse saanud Tilga, et jätab Glasgows toimuva tiitlivõistluse vahele.

"Väike sääreprobleem, mis mul oli, ei olnud tegelikult tõsine, aga olümpia-aastat silmas pidades oli sise-MM prioriteedide nimekirjas OM-i ja EM-i järel kolmas. Nende kaalutlustega võtsin vastu otsuse, et parem karta kui kahetseda," rääkis Tilga kolmapäeval ERR-ile.

"Minu jaoks oli see vigastus ootamatu, aga olen kuulnud, et Achilleuse probleemid võivad sportlastel seotud olla uute naelikutega. Jalg istub õhkpatjade pärast naelikus natuke teises asendis ja ka teistel sportlastel on sellega probleeme olnud," sõnas Tilga.

Mullu Budapestis toimunud MM-il 8681 punkti kogunud ja neljanda koha saanud Tilga sõnul on olümpiaettevalmistusperiood seni läinud väga hästi. "Alguspunkt võrreldes eelmise aastaga oli selle võrra parem, et püsisin eelmisel aastal enam-vähem tervena ja sain palju trenni teha. Sügisel tundusid kohe esimesed trennid natuke kergemad kui eelmine aasta ja kõik läks päris hästi," rääkis ta.

Sel aastal ootab Tilgat lausa kaks tiitlivõistlust, kui enne juuli lõpus algavaid Pariisi olümpiamänge toimuvad juuni alguses Roomas Euroopa meistrivõistlused.

"Eks see on harjumatu ikka, aga esimene kümnevõistlus ei ole mul seal plaanis, plaanis on teha üks kas Itaalias aprilli lõpupoole või USA-s. Tahaks enne EM-i ühe kümnevõistluse läbi teha. EM-il on minu jaoks suur tähtsus, seal on päris hea medalilootus, aga suures kontekstis maksab EM-medal ilmselgelt vähem kui olümpiamedal ja EM-il käid rohkem ka kui olümpial. Sellel on ikkagi põhirõhk, aga selle arvelt EM-ile vähem ei keskendu, lihtsalt vormi kõige-kõigema tipu ajastan OM-i, mitte EM-i ajaks," selgitas Tilga.