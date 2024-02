Võru läks põhihooaja viimase mänguga Balti liigas Tartust mööda

Seni kolmandal kohal olnud Võru Barrus Võrkpalliklubi alistas võõrsil 3:0 (25:23, 25:22, 26:24) Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ning möödus viimase kohtumisega liigatabelis Tartu Bigbankist, kirjutab volley.ee.

Võru meeskonna parim oli taaskord Renato Santos, kelle arvele jäi 16 punkti (+5), Shonari Hepburn lisas 12 (+11) ja Kristo Kollo kümme silma (+7). Võru vastuvõtt oli 53 protsenti ning rünnakuid lahendasid Oliver Lüütsepa juhendatava Barruse meeskonna mängijad 55-protsendiliselt, blokist saadi üheksa ja servilt kolm punkti (eksiti 15 servil).

Daugavpilsi edukaimaks kerkis 13 punktiga (+7) Armands Rokjans. Läti klubi vastuvõtt oli 53 ja rünnak 40 protsenti, blokipunkte teeniti seitse, servil löödi neli ässa ja eksiti kümnel pallingul.

Päeva teises mängus alistas Gargždai Amber Volley 3:2 (20:25 25:23 23:25 26:24 15:6) RTU/Robežsardze/Jurmala.

Selver/TalTech sai 58 punktiga põhiturniiril esikoha, Võru Barrus tuli 40 punktiga teiseks ning Tartu Bigbank 39 punktiga kolmandaks. Neljas oli 29 punkti saanud Pärnu Võrkpalliklubi, viies 26 punktiga Daugavpils, kuues 23 punktiga Amber Volley, seitsmes 22 punktiga Jekabpilsi Luši ja kaheksas 15 punktiga RTU.

Cronimet liiga veerandfinaalid mängitakse 20.-25. veebruarini. Kahemängulistes veerandfinaalides kohtuvad omavahel põhiturniiri 1. vs 8.; 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja kuldne geim.

Veerandfinaalpaarid:

Selver/TalTech – RTU/Robežsardze/Jurmala

Võru Barrus VK – Jekabpilsi Luši

Tartu Bigbank – Gargždai Amber Volley

Pärnu VK – Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme

Cronimet liiga ja Optibet naiste Balti liiga finaalturniirid toimuvad ühiselt Tallinnas TalTechi spordihoones 1. ja 2. märtsil.