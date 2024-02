Semjonov ei lubanud türklasele rekordilist EM-kulda

Kayaalp on 12 Euroopa meistritiitliga viigis legendaarse Aleksandr Kareliniga ning jaht rekordilisele võidule sai finaalmatšis neutraalse lipu all võistleva Sergei Semjonovi vastu hea alguse, kui türklane aktiivsuse eest ühe punkti ja vastase matilt välja ajamise eest teise teenis.

Semjonov üllatas aga siis vastast, kui sooritas suurepärase heite, alistades sellega vastase kaks minutit enne matši lõppu. "Olen seda heidet väga kaua harjutanud, see on mu leivanumber," ütles esmakordselt Euroopa meistriks tulnud Semjonov.

"Ma ei mõelnud tema rekordite peale, ta on legendaarne maadleja," kiitis võitja Kayaalpi. "Selliste maadlejate vastu võitmine on veelgi nauditavam, sest motivatsioon on märksa suurem. See võis olla mu karjääri üks suuremaid võite."

Pronksmedalid pälvisid Aserbaidžaani maadleja Beka Kandelaki ning Itaalia maadleja Danila Sotnikov. Heiki Nabi langes konkurentsist kaheksandikfinaalis.