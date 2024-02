Kregor Zirk jõudis esimese Eesti meesujujana MM-il finaali

24-aastane Zirk startis teises poolfinaalis, kus ta läbis 200 m liblikujumise distantsi ajaga 1.55,64, mis viis ta paremuselt viienda ajaga kolmapäeva õhtul peetavasse finaali. Hommikul ujutud rahvusrekordile jäi ta alla vaid 0,06 sekundiga.

"Täiesti uskumatu päev," sõnas Zirk pärast poolfinaali. "Hommikune tulemus tekitas väga palju emotsioone ning päeval oli keeruline isegi lõunauinakut teha. Aga uskusin enne poolfinaali, et kui suudan ujuda sarnase aja nagu hommikul, siis peaksin finaali murdma ja nii ka läks."

Poolfinaalide kiireim oli Itaaliat esindav Alberto Razzetti ajaga 1.55,09, viimasena viis finaali aeg 1.56,04. Poolakas Krzysztof Chmielewski oli küll eelujumiste nobedaim, kuid diskvalifitseeriti vale pöörde tõttu.

Finaali eel Zirk pinget ei tunne. "Miinimum eesmärk oli end poolfinaali ujuda, aga selle finaali ja ajaga olen kõik oma ootused juba ületanud. Finaalis võib kõike juhtuda, aga saan kontrollida ainult seda mida mina teen, seega üritan tehniliselt asju kontrolli all hoida ning nautida MM-i finaali."

Meeste 200 m liblikujumise finaal algab kolmapäeva õhtul kell 18.53. MM-i või olümpiafinaalis on läbi ajaloo ujunud vaid kaks Eesti meesujujat. Esimesena sai sellega hakkama Veiko Siimar saavutades 1960. aasta Rooma olümpial 100 m seliliujumises kaheksanda koha. 1980. aasta Moskva olümpial teenis Ivar Stukolkin 400 m vabaujumises pronksmedali.

Enne poolfinaali:

Zirk võitis viienda eelujumise ajaga 1.55,58; eelujumiste paremuselt teine mees, uus-meremaalane Lewis Clareburt, kaotas eestlasele enam kui poole sekundiga.

Teisipäevane tulemus tähistab ka uut Eesti rekordit, Zirk püstitas varasema tippmargi 1.55,62 tunamullu suvel Budapesti MM-il. Ühtlasi täitis Zirk Pariisi olümpia A-normi, milleks on 1.55,78.

Poolfinaalid toimuvad 200 meetri liblikujumises teisipäeva õhtul, neist esimene on Eesti aja järgi kavas kell 19.33.

"Ma olen üsna sõnatu," lausus Zirk pärast eelujumist. "Ujumise ajal ma ei oleks eeldanud, et ma nii kiiresti liigun, see aeg oli tõesti üllatav. Nüüd on oluline alustada taastumisprotsessidega, sest 200 m liblikat ei ole meelakkumine ning õhtul tuleb olla veelgi teravam," lisas eestlane.