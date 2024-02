Loit usub Otepää MK-etapil Ilvesesse: ta peaks siin neid nõkse teadma

Suure kahevõistlusnädala hakul on Otepää neljapäeval algavaks MK-etapiks valmis. Rajad näevad välja väga head, korraldajad lubavad kohale tulevale publikule uuendusi.

"Me oleme pealtvaatajatele ehitanud - ei saa öelda, et lisatribüüni -, aga lisaplatoo, kus on väga hea hüppeid vaadata. Ma arvan, me oleme heas seisus," rääkis ERR-ile suusaliidu suusahüpete ja kahevõistluse ala juht Rauno Loit.

"Me oleme valmis võistluseks. Me ootame palju inimesi kaasa elama oma sportlasele. Ja ma arvan, et tuleb äge nädalavahetus. Ja ma arvan, et selle nädalavahetuse sõnum, mis me esimest korda tahaksime välja öelda, on see, et tulge nautige koos perega ägedat, meeleolukat sündmust. Mitte ainult spordivõistlust, vaid sündmust, sellepärast, et kõrvaltegevusi on meil siin ka väga palju," lisas Loit.

Loit ütleb, et probleeme võib nädala jooksul tekitada Otepääl nii-öelda vanaks sõbraks kujunenud tuul. Neljapäeval ja reedel peaks ilm olema ideaalilähedane, kuid korraldajate jaoks keerulisem tõotab tulla nädalavahetus. MK-punkte jagavad Tehvandil nii mehed kui naised. Kui otsida võistluselt puudujaid, siis pigem naiste seast.

"Siin ei ole Minia Korhoneni, kes noorte olümpiamängudel võitis kuldmedali. Tema läheb juunioride MM-ile. Aga meeste seas on kogu maailma paremik kohal ja ma arvan, et Kristjan on ka tulnud sellest Seefeldi väiksest raputusest... ma arvan, et ta on kodus väga hea. Sellepärast, et see on ikkagi tuttav mägi. Paljud suured koondised siin ei ole käinud ja tema peaks neid nõkse teadma," arvas Loit.

MK-etapi programm saab alguse neljapäevaste eelvõistlustega.