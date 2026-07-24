Eesti laskmine tähistab koduse MM-iga tähtsat juubelit

Esimest korda korraldatakse Eestis laskespordi maailmameistrivõistlused liikuva märgi laskmises. Varem on Eestis korraldatud Euroopa meistrivõistluseid, kuid liikuva märgi laskmine on ajaloos esmakordne.

"Eesti laskespordil on päris väärikas ajalugu ja sel aastal me tähistame 100 aastat laskesporti Eestis, esimesest võistlusest 100 aastat, ja selle sündmuse väärikaks tähistamiseks tulidki need maailmameistrivõistlused siia, "rääkis ERR-ile Eesti Laskurliidu tegevdirektor Meelis Loit. "Sellepärast me need ka võtsime ühe argumendina ja ma arvan, et see on meile väga oluline."

Viiepäevane võistlus võõrustab ligi 100 sportlast 16 erinevast riigist, eestlasi on nende hulgas kolm. Võisteldakse kahel distantsil ja kokku tehakse üle 300 stardi. "On 10 meetri harjutused ja on 50 meetri harjutused, 10 meetri ala on juba ära toimunud Saku Spordikeskuses. Nüüd siin Männiku lasketiirus toimuvad 50 meetri harjutused ja põhimõtteliselt lastakse liikuvat märki, nagu selle võistluse nimigi ütleb," selgitas Loit.

Algselt pidi MM toimuma juba eelmise aasta lõpus, kuid jäeti viimasel hetkel ära. "Kuna need võistlused toimusid Kairos ja Egiptuse võimud ei luba optilisi relvi oma riiki, siis just nimelt see liikuva märgi osa jäi ära. Rahvusvahelisel laskespordiföderatsioonil oli vaja need võistlused järgi teha ja siis me tulime appi oma võimekusega," lisas Loit.

Loit arvab, et eestlased on laskemaailmas väga tublid korraldajad, kuid praegu esineb väike tagasilöök. "Meil kuu aja pärast toimuvad siin Euroopa U-18 meistrivõistlused ja järgmine aasta me oleks pidanud tegema Euroopa õhkrelvade meistrivõistlusi, aga kuna see on olümpiakvalifikatsioon ja seal peaksid saama kõik riigid osaleda, siis me loobusime sellest, sest me ei taha, et Venemaa ja Valgevene sportlased siin laseksid," selgitas alaliidu tegevdirektor.

Praeguse plaani järgi toimub järgmine MM 2027. aastal Lõuna-Koreas.