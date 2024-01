Võru peatreener klubi tähest: vaatasin Renato ära, aga mees jäi kummitama

26-aastane brasiillane Renato Santos on Eesti klubivõrkpallis viimase paari hooaja üks silmapaistvamaid leegionäre. Enne Eestisse tulekut Argentina ja Bahreini liigas mänginud Santos pole kaugeltki hiiglasekasvu, kuid paistab silma väga hea hüppevõimega. Tema panusest räägib statistika. Oktoobris tõi ta Riia Tehnikaülikooli vastu ühe mänguga 42 punkti. Rohkem kui 30-punktilisi sooritusi pakkus brasiillane ka novembris ja detsembris. Võru on Renato Santose omaks võtnud.

"Siin kauges kagunurgas Eestis on võetakse sellist eksootikat alati rõõmsalt vastu. Igal juhul hoopis teine stiil ja ilus vaadata. Ma arvan, et ka võib-olla meil siin neidudel vaheldust," sõnas Võru poolehoidja Toomas ERR-ile.

"Minu hinnangul liiga kõige tugevam diagonaalründaja," ütles Võru nurgaründaja Rasmus Meius. "Ta on täpselt selline mees, kes tahab saada palju tõsteid ja tahab olla kogu aeg kuum. Ja meile see sobib. Meil on nurgaründajad võib-olla vähem võimsamad, sellised mitmekülgsemad ja tehnilisemad mängijad. Ja siis peavadki teised mehed olema need, kes palju skoorivad ja meile sobib see hetkel hästi."

Renato Santose üles leidmise taga on Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp. Kolme-nelja mänguga sai selgeks, et valikuga pani Lüütsepp kümnesse.

"Diagonaale vaatasin hästi palju läbi. Vaatasin Renato ära, läks veel mitu nädalat mööda. Aga mul jäi nii kummitama, et see on see mees, keda ma tahan. Ja saime kokkuleppele, siin ta on. Kõik teavad, et me temaga palju mängime ja me ei mängi temaga väga kiiret mängu. See omapära, et tal pigem meeldib sellist rahulikumat tõstet ja kõrgemat palli lüüa. See annab jälle vastasele aja sinna tähelepanu anda ja korralik blokk ehitada. Lihtsalt, siis ongi selle võimu peale, et kas lööb ära või ei löö," sõnas Lüütsepp.

Kuna brasiillasest punktikahur inglise keelt sisuliselt ei räägi, tuleb mängulisi nõudmisi selgeks teha ka käte ja jalgade abil. Mõistagi läheb koostöö hooaja käigus paremaks.

"Hooaja algul võib-olla oli natuke rohkem neid juhtumeid, et ütlesid mingi asja, siis vaatasid Kristo Kollole otsa. Tema raputas pead – ei, ta ei saanud aru. Oli siis vaja rohkem selgeks teha neid asju. Ma arvan, et põhiasjades me saame nüüd üksteisest aru. Ta on kõvasti paremaks läinud. Eks ta võib-olla kodus ise õpib ka natuke," arvas Lüütsepp.

Edukalt kulgenud poolteist hooaega kõrgliigas on igipõlise võrkpallilinna Võru saali toonud ka märkimisväärselt palju meeskonna toetajaid.