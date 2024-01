Lüütsepp Võru eesmärkidest: tahame medalit nii Balti liigas kui EMV-l

Kolmapäeval kaotas Võru Balti liigas Jekabpilsi Luši vastu avageimi, aga võitis järgmised kolm üsna kindlalt. "Olime selleks valmis, et meie jaoks siin liigas lihtsaid vastaseid ei ole. Nad mängisid hästi, nad võiks tabelis olla vabalt viiendad-kuuendad. Usun, et nad kollitavad siin teisigi," rääkis Lüütsepp mängu järel ERR-ile.

Võru on Balti liigas kogutud 24 punktiga Selver/TalTechi ja Tartu Bigbanki järel kolmandal kohal, eelmisel nädalal saadi Tartust kodupubliku ees jagu. Novembri lõpus kaotas Võru karikavõistluste poolfinaali kordusmängus Selverile pingelise kuldse geimi 18:20.

"Samm-sammult oleme liikunud paremaks, nii füüsiliselt kui vaimselt oleme praegu ühes hooaja paremas seisus. Meil on hea diagonaalründaja [Renato Santos], kellele saab loota nii rasketel kui headel aegadel. Viimastes mängudes on ka Kristo Kollo teda rünnakul väga palju toetanud, meie jaoks on see väga tähtis, et liiga palju ühe mehe peale ei jääks," tõdes Lüütsepp.

Kogenud kapteni Kristo Kollo ja nooremate Eesti meeskonnakaaslaste kõrval on Võru sel hooajal oma ridu täiendanud eksootiliste meestega: diagonaalründaja Santos on Brasiiliast, sidemängija Gabriel Chancy Kanadast ning temporündaja Shonari Hepburn Bahamalt.

"Sellega oleme pihta pannud. Tempoosakonnas võiks leida eestlase, kahjuks ei leidnud. Side ja diagonaali osas on Eesti turg selline, et tuleb välismaalt võtta. Tahame Balti liigas jõuda Final Four'i, see oleks meie jaoks ajalooline hetk. Kõik, mis sealt edasi, oleks kõva boonus. Tahame medalit nii Balti liigas kui Eesti meistrivõistlustel," kinnitas Lüütsepp.