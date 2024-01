Dakari ralli liider Al-Rajhi langes kõrgest mängust

Üle poole etapist on neljapäeva õhtuks läbitud ning praegu ööbivad rallisõitjad erinevates laagripaikades, et reede varahommikul sõitu jätkata.

Kuigi etapi ametlikud tulemused fikseeritakse alles reedel, siis kindel on juba see, et autode klassis liider vahetub. Kohalik rallisõitja Yazeed Al-Rajhi (Toyota), kes viimased kolm päeva rallit juhtis, tegi avarii ja langes kõrgest mängust. Õnneks pääses ekipaaž õnnetusest vigastusteta.

#Dakar2024 Yazeed Al Rajhi, líder hasta la mañana de este jueves de la general de autos, abandonó el rally al inicio de la etapa reina tras sufrir un importante accidente del que tanto él como su navegante salieron ilesos. Así quedó la Toyota. Video: @ayed__93 pic.twitter.com/KOoXKeSaS3 — Diego Zárate (@diegozarateof) January 11, 2024

Kõige kiirem oli neljapäeval Carlos Sainz (Audi), kellel nüüd hea võimalus uueks liidriks tõusta. Leedu-Eesti rallipaar Benediktas Vanagas - Kuldar Sikk (Toyota) hoidis maratonetapile startides üldarvestuses 14. kohta.