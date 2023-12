Henry Hein pälvis aasta treeneri tiitli

Esimest korda anti aasta treeneri tiitel välja 1988. aastal ja Hein on esimene ujumistreener, kes on selle tunnustuse pälvinud. Ühtlasi on 32-aastane Hein läbi aegade üks noorimaid aasta treeneri laureaate.

Heina juhendamisel võitis 16-aastane Eneli Jefimova detsembris lühirajaujumise EM-il 100 m rinnuliujumises esimese eestlasena kuldmedali, lisaks veel ka hõbeda 50 m rinnuliujumises. Juunioride tiitlivõistlustel võitis Jefimova veel kuus medalit ja suve tipphetkeks oli kuues koht maailmameistrivõistlustel, kus ta jõudis esimest korda finaali ka olümpiadistantsil. Lisaks täitis Jefimova kevadel esimese Eesti sportlasena Pariisi olümpia A-normi.

"Eneli: unista suurelt, tööta kõvasti ja usalda protsessi. Su võimetel pole piire," lausus Hein võidukõnes. "Ma tean, et see teekond pole olnud lihtne ja ei lähe lihtsamaks. Need hommikud, kui sõidame kell viis trenni ja need õhtud, kui õpime dopingukontrolli kõrvalt geograafia kontrolltööks, on asjad, mida teised ei näe."

Lisaks Heinale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Heiko Rannula ja laskesuusataja Tuuli Tomingase tiimi peatreener Indrek Tobreluts.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

