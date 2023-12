Austriasse siirdunud koondislased Liivas ja Jõhvikas: see oli parim variant

Liivas ja Jõhvikas siirdusid selle hooaja eel Austriasse ning on oma valikuga seni väga rahul. "See oli meie variantidest kindlasti kõige parem. Eestist ei ole lihtne välismaale saada ning kui see võimalus tuli, pidime seda ära kasutama. Naiskonnas on palju noori ning seas ka paar kogenumat mängijat. Oleme treeningutele ilusti sisse sulandunud ning kõik on meie tunde seal mugavaks teinud," alustasid Austrias ka tööl käivad naised justkui ühest suust.

Eesti naised on kirjas nii meistriliiga naiskonnas kui ka U-18 võistkonnas. Kui Liivas mängib ka kõrgeimas liigas tähtsat rolli, siis Jõhvikas on praegu suurema osa saanud noorte tiimis. "Täiskasvanute satsis on olnud omajagu probleeme vigastustega ning seetõttu paikneme hetkel tabeli tagumises otsas," rääkis Liivas põhjustest, miks ollakse kümne mängu järel Austria liigas seitsme punktiga kümnendal kohal.

"Eks on alati hea kodus olla ning Eestis treenides on ikka mõnus. Koondises on palju noori naisi, kellega me juba aastaid tuttavad oleme. See teeb atmosfääri mõnusaks ning meie jaoks on ka hea treeningutel Eesti keelt kuulda, kuna Austrias käib ju kõik võõras keeles," lõpetasid naised esimeste emotsioonidega koondise laagrist.

Naiste koondise laagrisse ja turniirile kutsutud mängijad:

Darja Belokurova (Kaunas, Leedu), Elle-Liis Liivas (Füchse, Austria), Gertu Jõhvikas (Füchse, Austria), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Laura Kärner (SK Tapa), Simona Koppel (SK Tapa), Kadri Liisi Toots (SK Tapa), Inga Bušina (Mella), Diana Laossaar (Mella), Anastassia Volkova (Mella), Anastasija Bušina (Mella), Karmen Vaiksaar (Mistra), Jennifer Mednikova (Mistra), Annabel Aavik (Mistra), Merili Heinla (Mistra), Veronika Fomina (Mistra), Polina Gorbatsjova (Erice AC Life Style, Itaalia), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa)

Peatreener: Ergo Rohi

Treenerid: Martin Kalvet, Kerli Jõks