100 spordihetke | Ujuja Eneli Jefimova

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. Seekordse loo peategelane on 17. sünnipäeva tähistav ujumistalent Eneli Jefimova – meie oma kuldkala.

Sillamäel sündinud ja kuueaastase tüdrukuna ujumisega alustanud Eneli Jefimova otsustas tulla Tallinnasse elama ja treenima 12-aastaselt. Pealinna saabunud Enelit ootas ees Kalevi ujula 50 meetri bassein, Audentese spordigümnaasium, treener Henry Hein ja oluliselt pikemaks muutunud treeningud.

Medal Eesti meistrivõistlustelt oli Enelil siis juba olemas. 13-aastaselt ületas Eneli esimese Eesti täiskasvanute rekordi ning võitis kolme aastaga 12 medalit juunioride tiitlivõistlustelt, neist seitse kuldset.

2023. aasta 6. detsembril said aga televaatajad olla tunnistajaks sel hetkel veel 16- aastase ujumistalendi kuldsetele tõmmetele Euroopa lühiraja meistrivõistluste 100 meetri rinnuliujumise finaalis. Lühemal, 50 meetri distantsil võitis Eneli ka EM-hõbeda.

Kõik medalid – nüüdseks ka kolm neist täiskasvanute arvestuses – on tulnud rinnulidistantsil ja suuremad kordaminekud seni veel lühemas, 25 meetri basseinis.

Enelil on veel ees pikk karjäär konkurentsitihedal ja ühel klassikalisemal spordialal. Eks igaüks meist saab ka ise mõnusalt konna ujudes uhkusega meenutada, kui palju rõõmu on Eneli edu Eestile juba toonud!