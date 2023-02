Superliiga plaanib tulla uuesti, senisest laiemal kujul

Mullu aprillis tuli tosin Euroopa jalgpalli tippklubi välja ideega moodustada Põhja-Ameerika profiliigade eeskujul suletud liiga. Nii saaks vähendada suurklubide jaoks finantsriske ja fännid näeks rohkem tippmeeskondade duelle.

See tekitas jalgpalliavalikkuses tohutut vastuseisu ja kõigest paari päeva jooksul enamik klubisid loobus ideest. Alles jäid üksnes Hispaania suurklubid Madridi Reali ja Barcelona ning Itaalia hiid Torino Juventus, kes pöördusid kohtusse.

Hetkel kohtuprotsess käib ja vaieldakse selle üle, kas rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ja Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) põhikirjad, mis takistavad osalistel konkureerivate sarjade loomise, on vastuolus Euroopa Liidu konkurentsireeglitega või mitte.

Hetkel tegutseb Superliiga projekti juures firma A22 Sports Management, kelle tegevjuhi Bernd Reicharti sõnul plaanitakse käivitada koguni 60-80 klubiga ettevõtmine, mis jaguneb mitme liiga vahel.

Ettevõtte teatel on nad pidanud läbirääkimisi 50 Euroopa jalgpalliklubi ja erinevate sidusrühmadega ning on saanud indikatsiooni, et kontinendi jalgpallisüsteemis oodatakse muudatusi. "Enamik neist jagab hinnangut, et Euroopa jalgpalli põhialused on ohus ja on aeg muutusteks," teatas Reichart.

"Tagasiside viitab tarvidusele käivitada Euroopa jalgpalliliiga, mis on avatud ja kus kehtivad üksnes sportlikud printsiibid - see on 60-80 klubiga mitme divisjoniga sari, kus igale klubile on garanteeritud vähemalt 14 eurosarja mängu," lisas A22 tegevjuht.

Reicharti teatel plaanivad nad asuda tegutsema siis, kui kohus on oma otsuse langetanud. "Meie eesmärk on võimalikult kiiresti pärast kohtuotsuse kättesaamist esitada Euroopa klubivõistluste jaoks jätkusuutik projekt, mis on kättesaadav kõigi 27 liikmesriigi jaoks," sõnas ta. "Probleemid on selged. Fännide, mängijate ja klubide nimel tuleb tegutseda."

Organisatsiooni teatel koorus konsultatsioonidest asjaoludega kümme põhimõtet, millest edaspidi lähtutakse. Sealhulgas peetakse silmas paranevat konkurentsivõimet, rahalist jätkusuutlikkust ja fännide kogemusi.