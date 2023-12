Drell: tahan oma riigi tagasi kaardile tuua

Laupäeval kirjutas tuntud NBA ajakirjanik Shams Charania Drelli agendi Matt Bollero sõnadele toetudes, et Chicago Bulls on eestlasega sõlminud two-way ehk kahepoolse lepingu.

Drell on seni mänginud Bullsi G-liigasse kuuluva tütartiimi Windy City Bullsi eest. Sel hooajal on Drell 11 mängus keskmiselt väljakule pääsenud 28 minutiks ning selle aja jooksul visanud 12,4 punkti, võtnud 6,8 lauapalli ja jaganud 2,5 korvisöötu.

"See oli päris naljakas. Meil oli eelmisel õhtul mäng ja siis vara hommikul trenn. Olin sinna minnes päris väsinud ja siis treener Henry Domercant kutsus mind oma kontorisse. Mõtlesin, et kas olin millegagi hakkama saanud. Nad olid väga tõsised ja siis ütlesid, et Bulls pakub mulle lepingut," ütles Drell G-liiga pühapäeval ülekandes.

Esimesena teatas 23-aastane eestlane uudisest emale. "Tegin talle sama asja, ütlesin, et mul on midagi väga hullu vaja öelda. Ta küsis, millega ma nüüd hakkama sain?"

Varasemalt on eestlastest NBA platsile jõudnud vaid Martin Müürsepp, kes esindas 1996-98 Miami Heati kümnes ning Dallas Mavericksi 73 mängus. "Sellepärast ma seda siin teengi, et oma riik tagasi kaardile tuua. See on tõesti eriline tunne ja loodan, et saan tema pärandit edasi kanda," sõnas Drell.

Ta lisas, et sel suvel tehti talle Euroopast hea pakkumine. "Nad küsisid mult, et miks ma tagasi G-liigasse lähen. Raha on küll tähtis, aga ma ei taha 15 aasta pärast karjääri lõpetada ja öelda, et oleks võinud proovida. Ohverdasin selle raha siis ja proovisin," ütles Drell.

Two-way leping Chicago Bullsile toob aga kaasa korraliku palgapäeva: hooaja alguses lepingu sõlminud mängija kontole lisandub sel hooajal 559 782 dollarit.

Michael Jordani juhtimisel kuus NBA meistritiitlit võitnud Chicago Bulls on sel hooajal võitnud 11 mängu ja kaotanud 17. Idakonverentsis ollakse 12. kohal, kuid klubi asub tõenäoliselt koosseisu ümber ehitama, mistõttu antakse võimalusi noormängijatele nagu Henri Drell.