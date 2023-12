Chicago Bulls sõlmis Henri Drelliga lepingu

Drell on seni mänginud Bullsi G-liigasse kuuluva tütartiimi Windy City Bullsi eest. Sel hooajal on Drell 11 mängus keskmiselt väljakule pääsenud 28 minutiks ning selle aja jooksul visanud 12,4 punkti, võtnud 6,8 lauapalli ja jaganud 2,5 korvisöötu.

Laupäeval kirjutas tuntud NBA ajakirjanik Shams Charania Drelli agendi Matt Bollero sõnadele toetudes, et Chicago Bulls on eestlasega sõlminud two-way ehk kahepoolse lepingu.

NBA meeskonna ridadesse kuulub 15 mängijat, neile on lisaks lubatud palgata kolm two-way lepinguga mängijat, kes jagavad mänguaega NBA ja G-liiga vahel. Näiteks on Bullsil praegu kahepoolne leping sõlmitud Onuralp Bitimi ja Adama Sanogoga, kes on kahe peale sel NBA hooajal saanud kokku kolm minutit mänguaega. Drelli palkamiseks otsustas Chicago loobuda seni kolmandat kohta täitnud 21-aastase Justin Lewise teenetest, kes on NBA-s sel hooajal mänginud kahes kohtumises.

Bullsiga sõlmitud leping ei garanteeri seega sajaprotsendiliselt, et Drellist saab Martin Müürsepa järel teine NBA-s väljakul käinud eestlane, küll toob see igal juhul kaasa korraliku palgapäeva: two-way lepingu sõlminud mängija kontole lisandub sel hooajal 559 782 dollarit.

Tänavu oktoobris esindas Drell Chicago Bullsi ka ühes hooajaeelses kontrollmängus Milwaukee Bucksi vastu, kui pääses platsile viimaseks viieks minutiks ja andis selle aja jooksul ühe resultatiivse söödu.

Seni on ainsaks niinimetatud unistuste liigas väljakule pääsenud Eesti korvpalluriks Martin Müürsepp, kes esindas aastatel 1996-98 Miami Heati kümnes ning Dallas Mavericksi 73 mängus. Tema NBA-karjääri keskmisteks näitajateks jäid 11,5 mänguminutit, 5,7 punkti ja 2,8 lauapalli.