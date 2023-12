Ragnar Veerus teenis Bahreini finaalvõistlusel esikoha

Ragnar Veerus alustas DD2 klassi poolfinaali teiselt positsioonilt. Peale eelsõite kolmandat kohta hoidnud eestlane kaotas välisrajalt startides kohe kaks positsiooni ning esimeste ringide järel sõitis kuuendal kohal. Viimastel ringidel muutus eestlane aina kiiremaks ja alustas esikolmiku püüdmist. Finišijoone ületas Veerus neljandana, mis kindlustas talle finaaliks kolmanda stardikoha, vahendab autosport.ee.

Segase finaali stardi järel hoidis Veerus esimeste ringide jooksul kohta seitsme parema seas, kord võites ja kaotades positsioone. Neljandal ringil tõusis ta aga koguni kolm kohta ja võidusõit esiotsas hetkeks rahunes. Õigepea tõusis Veerus juba teiseks ja asus liidrit Jakub Bezeli püüdma. Vahe liidriga vähenes ning lõpusirgel lahutas neid vaid kümnendik, kuid valestardi teinud Bezel teenis sõidujärgselt viiesekundilise karistuse, mis langetas ta hoopis kolmandaks.

Ragnar Veerusest sai esimene eestlasest DD2 klassi meister. "Tunne on väga harjumatu. Võistluse jooksul nii suurest tulemusest unistama ei hakanud ja selline edu tundus pigem kauge soov, kui reaalsus. Selle meistritiitli taga on uskumatu tiim ja rohkem kui 10 aastat tööd. Tegelikult pole see veel siiani kohale jõudnud," sõnas Veerus.

Loe pikemalt Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.