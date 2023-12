Meeste võrkpallikoondis loobus Kuldliigast ja keskendub valikmängudele

Lisaks kinnitas Eesti Võrkpalli Liidu juhatus, et rahvusmeeskonna peatreenerina jätkab senine juhendaja Alar Rikberg. Naiste koondise peatreeneriga loodetakse lõplikud tingimused kokku leppida detsembri jooksul.

Eesti Võrkpalli Liidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul oli meeste koondist puudutaval otsusel mitu põhjust. "Arutades peatreeneriga viimastel aastatel koondise kevad-suvisel perioodil valitsenud olukorda, kus paljud mängijad on klubidest tulles olnud hädas vigastustega või soovinud lihtsalt pikast hooajast puhata, tundus mõistlik sel korral keskenduda suve teises pooles toimuvatele valiksarja mängudele. Lisaks mängis alaliidu juhatuse otsuse tegemisel rolli uuenenud ränkingusüsteem ning rahvusvaheliste mängudega seotud kulud," ütles Pevkur.

"Kuigi alaliit on toetajaid juurdegi saanud, on nii võistluste korralduskulud, hotellid, lennud kui muud kulud nii palju kasvanud, et nelja rahvusvahelist turniiri kahe võistkonna peale alaliidu rahakott kasvanud kulude tingimustes välja ei vea. Paistab, et mured on ka paljudel teistel, sest Kuldliigast loobuvad ka näiteks Läti, Slovakkia, Kreeka ja Šveits. Proovime kevadperioodil meestega keskenduda eelkõige tööle järelkasvuga ja parima löögirusika peame kokku saama suve teise poole valikmängudeks," lisas Pevkur.

Rahvusmeeskonna peatreener Alar Rikberg lisas, et soovib koondisega teha oluliste mängude eel põhjaliku ettevalmistuse. "Vastavalt alaliidu otsusele keskendub meeste koondis augustis toimuvateks EM-valiksarja mängudeks. Plaan on koondis nende kohtumiste eel veidi varem kokku võtta ja teha põhjalik ettevalmistus, pärast valikmängude alagruppide loosimist teeme ka kokkulepped kontrollmängudeks. Suve esimeses pooles võib tekkida võimalus lühemaajaliseks kogunemiseks noorema koosseisuga, enne peame eelarvelised vahendid üle vaatama ja sisulise plaani läbi mõtlema. Mitmed võtmemängijad saavad aga suve esimeses pooles väljateenitud puhkuse," kommenteeris Rikberg.