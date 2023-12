Rikberg: saame heal tasemel võrkpallikoondise asja edasi ajada

Detsembrikuu algus lõi meeste võrkpallikoondise plaanidest meedias segase pildi. Esmalt teatas alaliit, et peamiselt mängijate suure koormuse ja rahalise kitsikuse tõttu teeb meestekoondis Euroopa Kuldliigas vaheaasta.

Kümmekond päeva hiljem saadeti avalikkusse siiski paljude jaoks rahustav sõnum - tuleval suvel Kuldliigas osaletakse. Raha tuleb küll kokku hoida, aga osaliselt tehakse seda 2025. aastal. Lisaks kutsutakse laagrisse väiksem seltskond mängijaid. Peatreenerina jätkab Alar Rikberg, kellega lepingut pikendati.

"Juba möödunud suvel, kui ma sain peatreeneriks, siis ma asusin rakendama sellist mõistliku kulutamise printsiipi. Oli teatud nõudmisi varasematel treeneritel ja oli teatud asjatuid kulutamisi, mida me juba mullu omajagu kärpisime," sõnas Rikberg.

"See ei avalda otsest mõju meie igapäevasele treeninglaagrirutiinile. See ei avalda otsest mõju meie võistlustele sõitmisele või seal olemisele või seal esinemisele. Jah, kõik üheskoos tõmbame püksirihma veidi koomale, aga saame heal ja professionaalsel tasemel võrkpallikoondise asja edasi ajada," lisas Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener.

Rikberg peab Kuldliigat Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks valmistumisel endiselt tähtsaks väljundiks. Koondise treenerid arvestavad suvel nendega, kes on terved. Vigastustega kimpus võrkpallureid seekord protsessi ei kaasata.

"Tänaseks on juba väga hea meel teatada, et esimesest ligi 20 mängijast, kelle ma läbi olen helistanud, vaid üks on Kuldliiga perioodist loobumas. Kõik ülejäänud on andnud oma nõusoleku koondist esindada, mis tähendab, et Eesti ei lähe Kuldliigasse osalema, vaid me läheme ka Kuldliigasse juba tulemust tegema," ütles juhendaja.

"Treeneritena seisab meil ees nüüd oluline valik, mille me teeme juba kohe alguses ära. Mis tähendab, et mängijate väljajätmisi, mängijate vahel valikute tegemisi koondisesuve jooksul tuleb selle võrra vähem," lisas Rikberg.

Euroopa Kuldliiga toimub järgmise aasta mais ja juunis.