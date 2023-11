Kalkun kahevõistluse MK-sarja eel: minul on hooajale väga põnev vastu minna

ERR näitab sel hooajal kuut kahevõistluse maailma karika etappi. Neist esimene on kavas juba sel nädalavahetusel Rukal. Kommentaatorina asub tööle Kristjan Kalkun, kes on seda tööd teinud tiitlivõistlustel, aga mitte veel MK-sarjas. Põhilise tähelepanu saab mõistagi Kristjan Ilves.

"Ma ise arvan, et Kristjan Ilves on hetkel meie talisportlastest number üks. Natuke olen aru saanud, et temast popimad on viimastel aastatel olnudki vaid Ott Tänak ja Anett Kontaveit," lausus Kalkun intervjuus ETV saatele "Terevisioon".

"Kristjan Ilvese edu on toonud talle väga palju jälgijaid. Ta on ikkagi kaks hooaega olnud MK-sarjas viies, eelmise aasta Planica MM-il neljas, kuues. Ta on ikkagi maailma absoluutses tippkonkurentsis. Minul on sellele hooajale väga põnev vastu minna."

Meeste kahevõistlust on mitmeid hooaegu valitsenud norralane Jarl Magnus Riiber. "Kristjan Ilves ütleb ise, et kui Riiber on võistluses, siis teistele palju ei jätkugi," ütles Kalkun.

"Aga mul õnnestus Lillehammeris ka Jarl Magnus Riiberiga rääkida ja ta ütleb, et Jens Oftebro on tema arvates väga hea, siis ta toob välja sakslase Julian Schmidi, kes oli eelmisel aastal väga hea ja Kristjan Ilves ka. Kristjan ise on tagasihoidlik nagu ta on - ei taha ära sõnuda või välja öelda, aga ma usun, et ta on hea."

Viimased aastad on kahevõistluses möödunud põhiliselt Gunderseni meetodit kasutades. Vahel on sõidetud ka ühisstarti, millele järgnevad hüpped. Neid mõlemat iseloomustab punktide kasutamine, aga sel hooajal on tulemas vastuoluline uus formaat ehk kompaktsõit [compact race].

"Ma ei ole selle osas kahevõistlejatelt veel häid sõnu kuulnud. Hüppemäel ei ole oluline, kui kaugele hüppad - küsimus on kohas," selgitas Kalkun. "Esimesed kolm on lahutatud kuue sekundiga, edasi viis-neli-kolm ja 35. on juba poolteist minutit. Sealt edasi on kõik poolteist minutit."

"Kahevõistlejad tegid nalja, et paneme suure suusataja Kläbo - suudab tulla mäest alla ja küll ta selle poolteist minutit tagasi sõidab. Nad ei hinda seda hetkel väga kõrgelt, aga FIS [rahvusvaheline suusaliit] on nii otsustanud."

Kahevõistlus on olnud aastakümneid ETV ekraanidel peamiselt tiitlivõistluste ajal, aga tänu endiste aegade tegijatele on eestlastel selle ala jälgimisel pikk ajalugu.

"Mäletan aega, kuidas Allar Levandi võistles maailmameistrivõistlustel ja sai olümpiapronksi. Siis tuli Ago Markvardt," meenutas Kalkun. "Nüüd võrdlesin natuke andmeid, et nad on üsna võrdsed.

"Allaril on küll pronks ette näidata, aga maailmameistrivõistlustel on nii Kristjan Ilves, Ago Markvardt kui ka Allar Levandi neljandad olnud. Maailma karikal ei ole keegi võitnud, Kristjani tulemused on Markvardti omadest juba natuke paremad, pjedestaalikohti on Allaril veel natuke rohkem."

"Aga just võiduootus - mõnel teisel alal on keeruline Eesti spordis vaadata neid tulemusi," jätkas Kalkun. "Kui hakkame reastama aasta mees- ja naissportlasi, siis vahel tekib selline tunne, et kus on meie maailma- ja Euroopa meistrid. Selles valguses oodata, et keegi talisportlastest on võimeline võitma MK-etappi - see ootus on olemas ja lisab endale ka head särinat sisse."