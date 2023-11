Grabe: tuleb keskenduda kõige suurematele turniiridele

Maailma edetabeli kaheksanda piljardimängija Denis Grabe sihiks on uuel aastal suurte profiturniiride võitmine ja selleks on vaja üle vaadata kõik pisidetailid. "Mul on siin paar mõtet. Üritan treenida parimate mängijatega ja varustuse koha pealt vaadata enda varustus veel üle," mõtiskles Grabe. "Mul on aega kaks-kolm kuud, proovin erinevaid mooduseid, mis sobiks mulle kõige paremini."

Tuleb valida sobiva kaalu, vindi ja otsaga kiid. Süsinikkiust ülemise otsaga kiide uuenduslik tootmine on tõstnud viimastel aastatel löökide stabiilsust. Grabel on veel kehtiv leping USA suurtootja Predatoriga. "Enne võisime näha, et kõigil on puidust ülemised osad ehk shaft'id, siis nüüd on näiteks carbon fiber, et kõigil on mustad," selgitas Grabe. "See on kindlasti toonud muutuse piljardimaailma."

Uut hooaega alustab Grabe veebruaris, kui Tallinnas toimub veebruari keskel Kalevi spordihallis taas kõrgeklassiline Euroopa karikakaetapp, seejärel lendab Grabe Ameerika Ühendriikidesse 10-palli maailmameistrivõistlustele.

"Tuleb keskenduda kõige suurematele turniiridele. Las Vegases on veebruari lõpus MM. See on kindlasti üks olulisemaid turniire kogu aasta jooksul ja selleks tuleb eraldi valmistuda," ütles Grabe.

Tänavu MM-il viienda ja üheksanda koha saavutanud Grabe valiti Eesti Piljardiliidu poolt ka aasta sportlaseks.

Eesti meistrivõistluste tulemused 2023. aastal:

14.1 formaat:

1. Karl Gnadeberg

2. Mark Mägi

3. Erki Erm

3. Stanislav Saiov

10-palli formaat:

1. Mihkel Rehepapp

2. Mark Mägi

3. Revo Maimre

3. Mario Palumets

8-palli formaat:

1. Mark Mägi

2. Denis Grabe

3. Karl Gnadeberg

3. Erki Erm

9-palli formaat:

1. Denis Grabe

2. Mark Mägi

3. Mihkel Rehepapp

3. Revo Maimre