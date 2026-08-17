Denis Grabe saavutas 9-palli maailmatuuril esimese võidu

Grabe alistas Arizona Openil alates oma teisest matšist kolm varasemat võitjat järjest, teenides võidu Alex Kasakise, Aloysius Yappi ja kaheksandikfinaalis Mickey Krause üle. Veerandfinaalis alistas eestlane Venezuela mehe Jesus Atencio 10:7 ning teenis poolfinaalikoha 11:8 võiduga Filipiinide mängija Jefrey Roda üle.

Finaalis saavutas Grabe serblase Aleksa Pecelji vastu 4:1 edu ning läks seejärel lausa 9:2 juhtima. Pecelji võitles küll südikalt, aga eestlane mängis kindlamat ning vormistas suurepärase 13:5 võidu. Tegemist on Grabe esimese võiduga World Nineball Touri raames, auhinnaks sai ta veel 25 000 USA dollarit.

"See on uskumatu tunne, olen oma esimesest maailmatuuri võidust juba pikalt unistanud," sõnas Grabe. "Olen juba pikemat aega uksele koputanud, lõpuks on raske töö end ära tasunud! See oli minu nädal, mängisin hästi, olin keskendunud ja nüüd olen meister!"

"Tahan seda hoogu hoida. Tean, et suudan veel mitu tiitlit võita ja loodetavasti on see alles algus," sõnas Grabe. "USA lahtised on järgmine turniir, selle võitmine oleks täielik unistus. Lähen seda kõigepealt nautima, aga olen valmis alustama."

Texases toimuvad USA lahtised saavad alguse 25. augustil.