Pikalt turneelt saabunud Grabe: lennukeid ei taha enam niipea näha

Alates septembrist on Grabe mänginud korduvalt Ameerika Ühendriikides, aga ka Hiinas, Austrias, Vietnamis, Kataris ja Puerto Ricos.

"Viies koht Kataris oli kõige parem tulemus ja sellega võib kindlasti rahule jääda. Viimane turniir Puerto Ricos üheksas koht. Ma arvan, et aasta sai päris positiivsel toonil lõpetatud," lausus Grabe ERR-ile.

"Lennukeid ei taha enam niipea näha. Aga olen sellega harjunud, tuleb käia ja võistelda ning häid tulemusi teha. See on minu töö."

Grabe sõnul kogub piljard maailmas populaarsust. "Suuremad turniirid ja suuremad auhinnafondid. Paremini korraldatud, live stream, live scoring, teleülekanded - kindlasti oleme liikumas õiges suunas," jäi ta rahule. "Enda vormi kohta - miinimumi tegin ära, aga oleks võinud kindlasti paremini."

Hooaega tervikuna hinnates toob ta esile tiitlivõistlused. "Kindlasti 10-palli MM, kus saavutasin viienda koha ja 9-palli MM-i üheksas - nendega võib kindlalt rahul olla. Maailma edetabelis olen hetkel kaheksandal kohal. Ma arvan küll, et võib hooajaga rahule jääda."

"Viimased paar aastat olen ees tiirelnud. Nüüd tuleks teha otsustav samm ja mõni suurturniir ka ära võita."

Grabe sõnul on ta sel hooajal teinud edasisammu vaimsel tasandil. "Varem andsin võib-olla kiiremini alla. Nüüd võitlen ikka lõpuni ja olen ka mõned mängud enda kasuks pööranud päris lootusetust seisust," lisas ta.

Reedel mängiti Tallinnas välja 8-palli Eesti meistritiitel, kus Grabe kaotas finaalis Mark Mägile 5:8. Nüüd ootavad ees lahingud üheksa palliga.

"Võib küll öelda, et eile sai käe soojaks ja täna on üheksa palli, kus on ka väga tugev konkurents, aga eks annan endast parima ja loodan, et võidan," kommenteeris ta.

Miks Mägi reedel võitis? See on tema kodusaal, ta on siin viimane aasta harjutanud. Ma tulin just turneelt, ajavahe, pikad turniirid ja väsitavad turniirid - see on kindlasti jätnud oma pitseri."