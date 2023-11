Denis Grabe krooniti 9-pallis Eesti meistriks

Enne finaali:

Viiendat aastat järjest selgub ETV stuudios ja otse-eetris piljardi 9-palli formaadi Eesti meister. Telepubliku ees on varasemalt kahel korral võitnud Mihkel Rehepapp ning Mark Mägi, kes pääses laupäeval teist aastat järjest finaali.

Mägi teenis turniiri avaringis Kristjan Kuusiku vastu 8:3 võidu ning alistas teises ringis Roman Kuzemko 8:2. Viimase 16 seas sai Mägi 9:4 jagu Illimar Ventselist ning teenis siis veerandfinaalis Stanislav Saiovi vastu 9:5 võidu. 23-aastane Mägi tagas pääsu finaali, kui alistas poolfinaalis Revo Maimre 11:4.

Mägi tuli sel aastal snuukris Eesti meistriks ning alistas reedel 8-palli formaadi finaalis just enda pühapäevase finaalivastase. "Denisi on alati hea võita," ütles Mägi ERR-ile. "Ma lihtsalt tunnen end kodus hästi, saan vabalt mängida ja ei ole mingeid pingeid. Kõik on ümber omad inimesed."

Kahekordse turniirivõitjaga kohtub finaalis Eesti edukaim piljardisportlane Denis Grabe, kes mängis viimati ETV stuudios 2020. aastal, mil ta Mägi 11:7 paremust tunnistama pidi.

Reedel 8-palli formaadi finaalis Mägile kaotanud Grabe alistas avaringis Mario Palumets 8:3 ning teenis teises ringis Eltsin Zabitovi vastu kindla 8:0 võidu. 16 seas alistas ta Priit Pajumaa 9:1 ning kohtus veerandfinaalis uuesti Zabitoviga, kellest ta sel korral 9:3 jagu sai. Poolfinaalis teenis 33-aastane Grabe Mihkel Rehepappi vastu 11:5 võidu.

Eesti edukaim piljardisportlane Grabe teenis sel hooajal 10-palli MM-il viienda ning 9-palli MM-il üheksanda koha. "Nendega võib kindlalt rahul olla. Maailma edetabelis olen hetkel kaheksandal kohal. Ma arvan küll, et võib hooajaga rahule jääda," ütles Grabe ERR-ile.