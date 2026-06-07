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Grabe ja Gnadeberg kaotasid kodusel MK-etapil 16 parema seas

Snuuker ja piljard
Denis Grabe
Denis Grabe Autor/allikas: EPBF
Snuuker ja piljard

Tallinnas Telliskivi kvartalis peetaval piljardi 9-palli MK-etapil Mezz Hill Hill Estonian Open pidid turniiri favoriitide hulka kuulunud Denis Grabe ja Karl Gnadeberg tunnistama kaheksandikfinaalis vastase paremust.

Mitmekordne Eesti meister Grabe kaotas kaheksandikfinaalis Mihkel Rehapapile ning Gnadebergi teekonna lõpetas Aleksandr Jermikimov. Mõlemad mängud lõppesid seisuga 9:8.

Veerandfinaalide eel on konkurentsi jäänud kaheksast mängijast kolm eestlased. Lisaks neile püsivad konkurentsist Hollandi, Soome ja Leedu piljardimängijad. Turniiri võitja selgub pühapäeva õhtul.

Suurimaks favoriidiks peetakse leedulast Pijus Labutist, kes paikneb praegu World Nineball Touri (WNT) maailma edetabelis esikümnes ning saabus Tallinnasse tiitlikaitsjana. Labutis võitis Mezz Hill Hill Estonian Openi ka eelmisel aastal ning on kogu nädalavahetuse jooksul näidanud veenvat vormi.

134 mängijaga ja 18 riigi osavõtul toimuv Mezz Hill Hill Estonian Open on üks suurimaid ning kõrgeima tasemega piljardivõistlusi, mida Eestis seni korraldatud. Teist aastat järjest Telliskivis peetav turniir kuulub World Nineball Touri ametlikku kalendrisse ning toob Tallinnasse maailma paremikku kuuluvaid mängijaid.

Toimetaja: Henrik Laever

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