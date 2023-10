Piljardiliit ei sunni meistrit EM-ile: käepigistuse eest mängida pole motiveeriv

"39 osalejat, kellest 16 paremat saavad põhitabelisse, kus on siis juba 16 asetatud mängijat ehk Eesti koondislased ja meistriliiga TOP10," selgitas ERR-ile piljardiliidu president Kristjan Kuusik Eesti meistrivõistluste turniirisüsteemi.

Tänavuste Eesti meistrivõistluste suursoosikud on mitmekülgne tiitlikaitsja Mark Mägi ja USA turneelt põhiturniiriks koju saabuv Denis Grabe. Mägi võitis Eesti ainsa profimängija Andres Petrovi puudumisel oktoobri alguses ka snuukri Eesti meistritiitli.

"Eelmisel aastal Grabe paraku osaleda ei saanud. Ta on maailma edetabelis seitsmendal kohal, alal, millel on harrastajaid üle kogu maailma. See number räägib iseenda eest, pluss siis mitmed turniirid, kus ta sel aastal on edukalt mänginud medalitele. Mark Mägi kohta võin lihtsalt öelda, et ta on talent. Läheb snuukrivõistlustele ja tuleb Eesti meistriks, lööb piljardikiiga snuukris 77 punkti. Snuukrimehed saavad peeglisse vaadata, et kuidas selline asi saab võimalik olla?" iseloomustas Kuusik suurimaid soosikuid.

Alaliidupoolse uuendusena ei seota kodust meistritiitlit Eesti koondise koha ja kohustusega mängida EM-il, et teravamad tipud saaks keskenduda profisarjadele. Grabel on EM-medaleid juba kahe käe jagu.

"Denisi puhul see on tema üks ja ainus töö, ta on professionaalne piljardimängija," rääkis Kuusik. "EM-il olla pea kaks nädalat kodust ära, võidelda väga tihedas konkurentsis medalite eest nii-öelda käepigistuse eest ei ole täna paraku sportlasi motiveeriv. On valitud turniirid, kus on väga korralikud auhinnarahad. Ma ei välista, et need varsti snuukrile järgi jõuavad," tõdes alaliidu president.

Piljardi 9-palli Eesti meister selgub 19. novembril kell 19.30 ETV2 ekraanil algava finaali käigus. Viiendat korda saab parim tõsta võidukarika üles teleprožektorite valgel ja otsesaate publiku ees.