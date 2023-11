Mark Mägi: tunnen end kodus hästi, ümber oma inimesed ja pingeid pole

"Denisi on alati hea võita," kirjeldas Mägi ERR-ile. "Mängisin head mängu, avalöök toimis. Jäin täitsa rahule mänguga."

Lisaks tuli tänavu esikoht ka snuukri Eesti meistrivõistlustel. "Snuukris läks mul ka sel aastal väga hästi, sain esimese koha," sõnas Mägi. "Mängisin ka paar head mängu heade vastastega. Üldiselt mäng jooksis."

"Ma lihtsalt tunnen end kodus hästi, saan vabalt mängida ja ei ole mingeid pingeid. Kõik on ümber omad inimesed."

Mägi ütleb, et spetsiaalselt ei ole ta ühtegi mänguelementi treeninud. "Eks olen tasapisi kõike harjutanud. Eks saan iga päevaga igas asjas natuke paremaks ja eks seda ole ka tulemustes näha."

Üldiselt leiab ta, et Eesti piljardi tase on viimastel aastatel paranenud. "Tase on kindlasti tõusnud. On tulnud paar noort, kes käivad välismaal turniiridel. See toob neile kogemust."