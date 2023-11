Nädal piiri taga: Laak jätkab Poolas võimsas hoos

Belgia kõrgliigas peeti kahe vooru mängud. Renet Vanker ja Maaseiki Greenyard alustasid nädalat 2:3 (25:19, 21:25, 21:25, 25:21, 11:15) kaotusega Stefan Kaibaldi tööandjale Leuveni Haasrodele. Vanker juhtis oma meeskonna rünnakuid kahes geimis. Vahetusest sekkunud Kaibald tegi suurepärase esituse, tuues 15 punkti (+8). Seejärel tuli Maaseikil tunnistada ka Henri Treiali tööandja Roeselare Knacki 3:1 (33:35, 25:23, 25:19, 25:21) paremust. Vanker sekkus hetketi, Treialilt ilus esitus 15 punkti (+11) näol, vahendab volley.ee.

Kaibald ja Leuven said kirja veel teisegi võidu, kui 3:0 (25:22, 25:23, 25:12) alistati Waremme. Kaibald tõi viis punkti (-3). Roeselare sai lisaks kirja 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:21) võidu Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemansi üle. Treial tõi kümme punkti (+8), Saaremaa panustas kaheksa punkti (+7). Aalst sai teises kohtumises 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) jagu Achelist, Saaremaalt taas täismäng ja üheksa punkti (+6). Tabelis on Roeselare 12 punktiga esimene, Leuven 11 punktiga teine, Maaseik seitsme punktiga neljas ja Aalst kolme punktiga eelviimane ehk kaheksas.

Itaalia esiliigas oli edukas nädal Karli Allikul, kes aitas oma koduklubi Santa Croce Kemas Lamipeli 3:2 (25:18, 23:25, 21:25, 25:15, 16:14) võiduni Cuneo vastu. Alliku arvele jäi 16 punkti (+4). Tabelis on Alliku tööandja viie punktiga 11. kohal.

Poola kõrgliigas jätkub Kertu Laagi ja Bielsko-Biala BKS Bostiku naiskonna edulugu, kui viimati saadi 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:13) võit Kaliszi üle. Laak tegi taaskord hea esituse, tuues võitjate resultatiivseimana 22 punkti (+20), sh neli ässa. Tabelis jätkatakse liidrikohal 18 punktiga. Lisaks aitas Laak CEV Cupi 1/16-finaali avamängus Bostiku 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:12) võiduni Ungari klubi Swietelsky-Bekescsabai üle. Eestlanna arvele jäi 13 punkti (+11).

Timo Tammemaa ja Robert Tähe koduklubi Berliini Recycling Volleys sai lõppenud nädalal Saksamaa meistriliigas kirja 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 17:25, 15:12) võidu Herrschingi üle ja 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) võidu Friedrichshafeni vastu. Esimeses mängus jäi Tähe arvele üheksa (+2) ja Tammemaa arvele kaheksa (+4) punkti, teises kohtumises eestlased ei mänginud. Tabelis on Berliin 11 punktiga teine.

Prantsusmaa meeste meistriliigas peeti eelmisel nädala kaks mänguvooru. Ardo Kreek ja Arago de Sete said kahel korral platsil olla viis geimi. Esmalt saadi 3:2 (25:18, 19:25, 25:23, 18:25, 15:9) võit Plessis-Robinsoni üle, Kreegilt kaheksa punkti (+5). Seejärel saadi aga Pariisi Volley käest 2:3 (25:22, 19:25, 18:25, 25:18, 11:15) kaotus, eestlasest tempomees tõi oma endise koduklubi vastu 11 punkti (+3). Märt Tammearu ja Tours pidid esimeses kohtumises tunnistama Toulouse'i 3:1 (25:15, 25:20, 18:25, 25:23) paremust, Tammearult 14 punkti (+9). Seejärel jäädi 0:3 (25:27, 21:25, 22:25) alla ka Chaumont'le, eestlaselt 11 punkti (+7). Tabelis on Sete kuue silmaga üheksas ja Tours kolme punktiga 11. kohal.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre kirja 3:1 (25:15, 25:14, 20:25, 25:21) võidu Marcq en Baroeuli üle. Miilen tõi 12 punkti (+7). Carmel Varese koduklubi RC Cannes sai 3:1 (14:25, 25:21, 25:9, 25:16) jagu Quimper Volleyst, noor eestlanna mänguaega ei saanud. Tabelis on Nancy 15 punktiga kolmas ja Cannes üheksa punktiga kaheksas.

Rumeenia kõrgliigas sai Rainer Vassiljevi juhendatav Zalau 3:2 (18:25, 25:20, 25:22, 23:25, 15:13) võidu Craiova vastu ning 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 26:24) võidu Unirea Dej üle. Robert Viiber ja Bukaresti Steaua teenisid 3:2 (17:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:10) võidu linnarivaal Dümano vastu. Viiberilt lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+0). Tabelis hoiab Steaua kaheksa punktiga seitsmendat ja Zalau viie punktiga kaheksandat kohta.

Rumeenia naiste meistriliigas sai Kadi Kullerkannu koduklubi Targoviste eelmisel nädalal 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) võidu Argese naiskonna üle. Kullerkann sekkus hetkeks ja skoori ei avanud. Tabelis ollakse 13 punktiga neljandad.

Bulgaaria meeste meistriliigas aitas Markkus Keel Cherno More meeskonna 3:1 (25:21, 13:25, 25:17, 25:14) võiduni Marek Union Ivkoni üle. Eestlasest sidemängijalt täismäng. Markus Uuskari tööandja Dobrudzha teenis 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) võidu Rakovski üle. Uuskari kerkis 15 punktiga (+11) võitjate parimaks. Tabelis on Dobrudzha kuue punktiga viies ja Cherno More viie punktiga kaheksas.

Bulgaaria naiste kõrgliigas pidi Melissa Varlõgina tööandjaks olev CSKA tunnistama Maritza 3:0 (25:23, 25:22, 25:18) paremust. Tabelis hoiab CSKA seitsme punktiga kolmandat positsiooni.

Silver Maar aitas Tšehhis Libereci Dukla 3:2 (25:18, 30:28, 20:25, 26:28, 15:12) võiduni Praha üle. Maari vastuvõtt oli 67 protsenti. Tabelis hoiab Liberec 11 punktiga viiendat kohta.

Sten Perilluse koduklubi MOK Mursa-Osijek pidi Horvaatia meistriliigas tunnistama Centrometali meeskonna 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:22) paremust. Tabelis on Mursa-Osijek 16 silmaga teine.

Austrias Innsbrucki Hypo Tirolis palliv Mihkel Varblane pidas Meistrite liiga teise eelringi mänge. Innsbrucki esimeseks vastaseks oli Belgradi Partizan ja selle kohtumise eestlase tööandja võitis 3:0 (25:14, 25:21, 25:12), Varblane tõi üheksa punkti (+7). Seejärel tuli aga tunnistada Las Palmase Guaguase 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) paremust, eestlaselt viis punkti (+3). Kolmandas mängus teeniti 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) võit Budva vastu, Varblane panustas seitsme punktiga (+6). Alagrupist sai edasi vaid võitja ehk Las Palmas ja nii jätkub Innsbrucki hooaeg CEV Cupil.

Šveitsi meistriliigas sai Valentin Kordase ja Joosep Kuriku tööandja Genfi Genois kirja 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 18:25, 11:15) kaotuse Näfelsilt. Kordas tõi parimana 21 punkti (+12), Kurik mänguaega ei saanud. Tabelis on Genfi klubi kaheksa punktiga teine.

Hooaja esimesed kaks liigamängu pidas Argentinas Kevin Saar, kelle tööandja UPCN Voley Club sai esmalt 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) jagu Defensores de Banfieldi meeskonnast, Saar tõi üheksa punkti (+1). Seejärel alistati 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 22:25, 15:9) San Lorenzo de Almagro, eestlaselt kolm punkti (-2). Tabelis ollakse viie punktiga neljandad.