Rindelt naasnud Ussõk alistas tiitlimatšis taas Joshua

35-aastane ukrainlane võitis 12 raundi kestnud matši järel kohtunike häältega. Kohtunikud Steve Gray ja Victor Fesechkon andsid Ussõkile võidu vastavalt 115:113 ja 116:112, Glenn Feldman aga andis 115:113 eelise britile.

Ussõk võitis Joshua vastu ka esimeses profiheitluses eelmise aasta septembris, kui Londonis andsid kohtunikud ühehäälsel otsusel võidu ukrainlasele.

Oleksandr Usyk fights back the tears as he takes a split-decision win over Anthony Joshua. pic.twitter.com/qlbFYGq8oE