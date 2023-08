Ussõk kaitses vastuolulises matšis tiitleid

36-aastane Ussõk alistas laupäeval üheksanda raundi tehnilise nokaudiga 25-aastase briti Daniel Dubois'i. 2021. aastal tiitlivööd enda nimele saanud Ussõk kaitses tiitleid teistkordselt.

Matši järel pakkus palju kõneainet viies raund, kus Dubois lõi Ussõki kehalöögiga pikali. Kohtuniku arvates oli Dubois'i löök liiga madalal ehk allapoole vööd ning Ussõk sai otsuse tulemusena neli minutit puhkeaega. Dubois oli veendunud, et löök oli määrustepärane. "See ei olnud allapoole löök. Minult võeti pettusega võit. Kindlasti tahan kordusmatši," sõnas briti raskekaallane.

Ussõk mõistagi jäi eriarvamusele. "Poks on härrasmeeste sport. Me ei ole tänavakaklejad. Olen valmis temaga kasvõi homme uuesti võitlema. Teeme kordusmatši tänaval. Rusikatega," ütles Ussõk, lisades, et kui Dubois tahab tiitlit võita, siis ta peaks õigesse kohta sihtima.

Ussõk on nüüd võitnud kõik 21 profimatši, neist 14 nokaudiga. Dubois'i arvel on 19 võitu ja kaks kaotust.