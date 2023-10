Kalev/Cramo eurosarja alagrupp kahanes ühe meeskonna võrra

Iisraeli korvpalliklubi Ness Ziona Ironi andis teada, et seoses korralduslike probleemidega loobutakse tänavu FIBA Euroopa karikasarjas osalemast.

See tähendab, et F-alagrupp, kuhu kuulub ka Kalev/Cramo, taandub kolmeliikmeliseks. Lisaks Eesti meistermeeskonnale teevad kaasa veel Zaragoza (Hispaania) ja Brindisi (Itaalia).

Lisaks Ness Ziona klubile loobusid sarjas osalemast veel kaks Iisraeli klubi Herzliya Bnei ja Kfar Blumi Hapoel Galil Elyon. Klubid heidavad FIBA Euroopale ette ebapiisavat koostöösoovi.

Enne Iisraeli ja Hamasi vahelist sõjategevust pidanuks Iisraeli klubid pidama kodukohtumised mõistagi Iisraelis, kuid muutunud olude tõttu tekkis plaan tõsta mängud Küprose pinnale.

Paraku ei jõutud detailides siiski kokkuleppele. Iisraeli klubid heitsid ette, et vahemikus 6.-17. novembril tulnuks pidada kolm mängu, aga sealjuures nädalas mitte rohkem kui üks kohtumine ja see on teoreetiliselt võimatu.

Samuti sooviti Küprosel pikemalt viibida, aga vastavalt FIBA reeglitele peab klubi saabuma võistluspaika üks päev enne kohtumist ja lahkuma riigist järgneval päeval.

"Sellistel aegadel peaks korvpall ja sport tervikuna looma inimeste ja kultuuride vahel ühendavaid sildu ning oleme pettunud, et meilt võeti õigus seda silta ületada," teatasid Iisraeli klubid ühisavalduses.

"Kahjuks olime vastamisi koostöösoovi puudumisega FIBA poolt, et aidata meid lahendusteni, mis võimaldanuks meil turniiril kaasa lüüa."

Kui F-alagrupp jääbki kolmeliikmeliseks, tähendab see Kalev/Cramo jaoks kuue asemel nelja mängu, millest üks võidukas partii kodus Brindisiga on juba peetud. Otse saab teise ringi grupi võitja, lisaks kümne grupi peale kuus paremat teise koha omanikku.